Despedida agridulce para el Burgos CF en Málaga

El Burgos CF se despidió de la temporada con un empate en un enfrentamiento intrascendente en el que el conjunto blanquinegro sumó un punto en La Rosaleda en un duelo en el que llegó a tener una renta de dos goles, pero acabó pidiendo la hora ante un rival que reaccionó en la recta final de la segunda mitad. Se mantiene la tradición y el Málaga sigue sin ser capaz de vencer a los burgaleses.

Los primeros minutos fueron muy pausados en los que ninguno de los dos equipos quiso tomar las riendas del partido. Apenas hubo ocasiones claras de gol hasta que apareció Edu Espiau para inaugurar el marcador cuando el Málaga parecía tomar el control. Fue en una rápida jugada de contragolpe que culminó el delantero canario plantándose ante Carlos López y batir con solvencia al meta local. Los andaluces no estaban nada cómodos ante un rival que puso algo más de ritmo en el arranque del encuentro.

A los de Sergio Pellicer no les quedó más remedio que arriesgar más en busca del empate. Estuvo cerca de conseguirlo Kevin, pero su disparo lo atrapó Cantero, muy atento (13’). El Málaga tomó la iniciativa. Sin embargo, los burgaleses cerraron filas en torno a su guardameta para conservar su mínima renta, aunque sin renunciar a marcar más goles. En el minuto 20, Kevin lo volvió a intentar desde fuera del área, pero con escasa fortuna. Poco después, el centrocampista Manu Molina probó fortuna con un tiro que se fue muy desviado.

Transcurrida la primera media hora de juego, Edu Espiau perdonó el segundo tanto. Una falta de entendimiento entre Diego Murillo y Álex Pastor no lo supo aprovechar el burgalés, que disparó ligeramente desviado. Replicó Dioni que no encontró la portería visitante tras una asistencia de David Larrubia (34’). Se animaba por momentos el enfrentamiento que aumentó en intensidad y acercamientos a las dos porterías. El Burgos sufría más ante un rival que generaba peligro en acciones individuales.

Ya en la recta final de la primera parte, Greco Sierra dispuso de una buena opción de gol en una jugada a balón parado. Un buen remate de cabeza del central, tras un saque de esquina, lo atrapó Carlos López sin excesivos problemas (41’). El Burgos pudo irse con un mejor resultado al descanso. Y es que Chupete lo tuvo en un disparo a la media vuelta en el interior del área, pero despejó la defensa (43’). Con la mínima ventaja verdinegra finalizaban los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras el receso, el primero en probar fue el Burgos. Íñigo Córdoba engatilló un tiro cruzado que se marchó lamiendo el poste tras un error local en la salida de balón (51’). Antes, Edu Espiau también intentó sorprender a Carlos López. Los de Luis Miguel Ramis habían saltado al terreno de juego más enchufados y buscaban un segundo tanto para tranquilizar los ánimos. Sin embargo, el Málaga no renunció a nada. Larrubia, desde la frontal, puso a prueba a Cantero.

Pellicer empezó a mover el banquillo en busca de más dinamismo ofensivo de su equipo. En el minuto 62, Izan Merino envió el balón por encima de la portería. A pesar de ello, los blanquiazules no reaccionaban ante un rival muy bien plantado en el campo. Fer Niño se pareció sentenciar el partido con el segundo tanto en el minuto 65 después de aprovechar un ‘pase de la muerte’ de Íñigo Córdoba. Poco después, Pipa pudo hacer el tercero en una gran acción individual, pero no supo definir ante el meta malagueño (69’). El Málaga estaba completamente KO.

En el minuto 73, Carlos López volvió a estar providencial ante David González (73’), que le ganó el mano a mano. No se rindió el Málaga. Larrubia y Chupete tuvieron una doble oportunidad que salvó finalmente Arroyo bajo los palos (76’). Pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. En el minuto 81, el canterano Rafa Rodríguez, que acababa de saltar al campo, recibió un balón de Larrubia para armar la pierna y batir a Cantero. Volvía la emoción a La Rosaleda.

El tanto animó a los blanquiazules, que lograron empatar tres minutos más tarde. Lobete cazó un rechace de la zaga visitante tras un disparo de Chupete para firmar el empate a dos goles. Gran reacción de los de Sergio Pellicer en los últimos minutos. Los últimos instantes del partido fueron locales, que buscaron el tercer para rubricar la remontada. No lo consiguieron.