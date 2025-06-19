El Burgos CF anuncia el fichaje del extremo Iván Chapela, libre tras salir del Eldense

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ha incorporado al extremo Iván Chapela como primer refuerzo de cara a la temporada 2025/2026. El futbolista gaditano, de 26 años, llega libre tras finalizar su etapa en el CD Eldense y firma por dos temporadas, en un movimiento que refuerza la apuesta del club por el talento ofensivo y la verticalidad en el juego por bandas, según explica la entidad blanquinegra en un comunicado.

Chapela, formado en las categorías inferiores de la Selección Española, es un jugador polivalente, con capacidad para actuar por ambos costados o incluso en posiciones más centradas, justo por detrás del delantero. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y lectura de espacios lo convierten en un perfil idóneo para romper líneas defensivas y generar peligro constante cerca del área.

En sus dos últimas campañas en el fútbol profesional ha disputado 73 partidos y ha anotado 14 goles con el CD Eldense, cifras que consolidan su progresión tras una excelente etapa previa en Unionistas de Salamanca, en Primera RFEF, donde firmó 8 tantos y 3 asistencias.

El extremo Iván Chapela firma por dos temporadas con el Burgos CFECB

Chapela se une al proyecto blanquinegro con la intención de aportar desequilibrio y gol desde la banda y se pondrá a las órdenes de Luis Miguel Ramis, con quien compartirá los retos de una temporada en la que el Burgos CF aspira a seguir creciendo dentro del fútbol profesional.