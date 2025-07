Ramis ya cuenta con Chapela y Brais y espera noticias de Areso y Mimbacas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Club de Fútbol ha presentado a sus dos primeros fichajes para el proyecto que vuelve a encabezar Luis Miguel Ramis. Iván Chapela y Brais Martínez se incorporan a la plantilla blanquinegra con el objetivo de fortalecer un equipo que mantiene buena parte de la base del curso anterior.

La presentación oficial de ambos jugadores se llevó a cabo en el Palco VIP Norte de El Plantío, en un acto en el que también interveno el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’. Ante los medios, Michu destacó el perfil competitivo de los nuevos fichajes y su experiencia previa en la categoría, cualidades que considera importantes para ofrecer un rendimiento inmediato.

Chapela, atacante versátil con capacidad para actuar en ambas bandas o por dentro, señaló que su llegada a Burgos fue una decisión clara desde el primer contacto. “No tuve ninguna duda de querer venir aquí. Hablar con Michu hizo que fuese aún más fácil tomar la decisión, porque me planteó un proyecto de un club en crecimiento y es la línea que yo también quiero llevar como jugador”, explicó.

En sus primeras sesiones con el grupo, el gaditano valoró la exigencia de la preparación, ya que, a su juicio, “está siendo una pretemporada dura, pero nos va a servir para preparar una temporada en una categoría con muchos partidos como LaLiga HyperMotion. Tanto Brais como yo nos estamos adaptando todavía a lo que quiere el míster de nosotros, pero lo que nos ha dejado claro es que la idea principal y lo que nos quiere transmitir es la competitividad y las ganas de ganar”.

Sobre sus expectativas, fue directoñ. “Quiero aportar mi granito de arena en lo que pueda. Soy un jugador que puede jugar en ambas bandas o por dentro y, en cuanto a números, no me pongo un objetivo porque es el fruto del trabajo diario, que es en lo que me tengo y me quiero enfocar”, aseguró.

Brais Martínez, defensa de perfil intenso y aplicado en tareas tácticas, también está a punto para adaptarse cuanto antes. “Estamos trabajando tanto física como tácticamente en los entrenamientos. En nuestro caso, tenemos que intentar adaptarnos lo antes posible a los conceptos que nos pide Ramis para poder aportar al equipo cuanto antes”. En cuanto a sus características, se ha definido como un jugador “más defensivo” que busca ser “intenso y pegajoso para los rivales”.

Por su parte, Michu valora el inicio del mercado como “tranquilo” y ha recalcado que el club está trabajando en nuevas incorporaciones para completar la plantilla. A los fichajes de Chapela y Brais se suma también el de Lizancos, mientras se perfilan varias necesidades por cubrir: un guardameta que acompañe a Cantero, un central, un jugador para la mediapunta y otro para la delantera. “Tenemos muy buena base de la temporada pasada. Las ideas del míster se van asentando y el objetivo es traer jugadores que refuercen esas ideas”, ha señalado.

El director deportivo también abordó la situación de algunos futbolistas del plantel, en particular poniendo relevancia en la implicación de Jesús Areso con el club con un rendimiento que lo sitúa en el radar de otros equipos y de la selección, sin descartar una posible salida que generaría ingresos por derechos formativos. Sin dar más pistas sobre su futuro. Además, confirmó que Mimbacas podría salir cedido con opción de compra y que no se han recibido ofertas por Fer Niño. En cualquier caso, fue tajante al subrayar que “en ningún caso vamos a malvender a nuestros activos”.