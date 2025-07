Michu, satisfecho con el mercado para el Burgos CF: "No habrá más de dos o tres llegadas"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta el mercado de fichajes con un balance hasta el momento satisfactorio. Así lo resumió el director deportivo del conjunto blanquinegro, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', durante la presentación de las dos últimas incorporaciones, Mateo Mejía y Sergio González.

Michu señala que "si hay salidas en alguna posición, intentaremos traer una pieza para sustituirla. En principio no habrá más de dos o tres llegadas. Estamos satisfechos con el mercado que estamos haciendo".

Sobre la situación de jugadores como Florian Miguel, destaca que "en Segunda División estamos todos transferibles prácticamente. Florian es un chico cotizado con más de 3.000 minutos en la temporada pasada. No queremos vender, no necesitamos vender y, muchísimo menos, mal vender. A no ser que se presente una gran oportunidad de mercado, no vamos a vender”.

En cuanto al futuro de Ander Arroyo, el director deportivo del Burgos destaca que "es otro hombre cotizado. Tiene un alto nivel y los equipos se fijan. Si se queda aquí, estaremos encantados pero, si viene una buena oferta, la valoraremos”.

Sobre posibles fichajes, como el de Mollejo, remarca que "es un jugador de otro club y no quiero hablar de él, aunque obviamente es un jugador que nos gustaría que estuviese aquí, pero pertenece al Atlético de Madrid, por lo que máximo respeto".

Los que sí ya son jugadores del Burgos CF son Mateo Mejía y Sergio González. Mejía recordó que "el año pasado tuve la oportunidad de debutar en Primera División con el Sevilla FC y este año sabía que quería jugar en un equipo del fútbol profesional. Finalmente, el destino me ha traído aquí y voy a dar todo por esta camiseta y este escudo". Sobre cómo afronta el reto de jugar en la Liga Hypermotion, destaca que “soy joven y tengo 22 años. Me voy a estrenar en esta categoría y es un auténtico reto. Siento responsabilidad por la oportunidad que me ha brindado el club y ojalá que salga todo bien. Tengo muchas ganas de que esto empiece”.

Se define como un delantero "veloz, con verticalidad y con gol". Y es consciente de que es una posición en la que el acierto marca la trayectoria, ya que "hay rachas", aunque "creo que tengo mucho por dar al club y que voy a poder sacar lo mejor de mí".

Sergio González se decidió por venir al Burgos CF por la confianza que le transmitió el club. “Tanto la confianza del cuerpo técnico como de la dirección deportiva han sido super importantes para decidirme por venir aquí. Tengo muchísimas ganas e ilusión de jugar en el Burgos CF. Me ha tocado vivir de visitante la presión de El Plantío y estoy deseando jugar como local".

Sobre objetivos, "queremos ir paso a paso, con ilusión, y ya veremos qué va sucediendo durante la temporada”. Insiste en que "hay que tener los pies en el suelo y avanzar partido a partido con humildad con el primer objetivo de conseguir los 50 puntos. A partir de ahí, hay licencia para ilusionarnos. Pero todos los equipos van a estar en nuestra situación, por lo que no será tarea fácil”.

Espera estar listo para el próximo fin de semana. “Me encuentro bien, pero vengo de entrenar una semana en solitario y tengo que adaptarme al ritmo de mis compañeros, por lo que no creo que esté en el partido de esta tarde, pero voy a intentar llegar al fin de semana”, señala.

Michu destaca la experiencia en la categoría de Sergio González, algo que le aportará rendimiento inmediato al conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis, y la juventud y el hambre competitivo de Mateo Mejía. Los jugadores, por su parte, también han agradecido tanto al club como al director deportivo su confianza y han expresado sus incipientes ganas de debutar en El Plantío con la camiseta del Burgos CF.