El Burgos CF cierra sus partidos de pretemporada ante el Valladolid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF cierra la pretemporada en casa ante un rival con el que se verá las caras esta temporada en la Liga Hypermotion. El conjunto que dirige Luis Miguel Ramis recibe al Real Valladolid en El Plantío este sábado a las 12:00 horas con el objetivo de acabar la preparación con su cuarta portería a cero consecutiva. Los pupilos de Ramis llegan en un gran momento tras las victorias ante el Barakaldo CF (2-0) y la SD Eibar (1-0) y el empate ante la CyD Leoensa (0-0), por lo que buscarán ante el cuadro vallisoletano otro triunfo que reafirme la confianza de la plantilla de cara al inicio de LaLiga HyperMotion.

El conjunto blanquinegro aprovechará para ultimar detalles de su juego y para que los fichajes sigan adaptándose al grupo. Entre ellos, Sergio González verá, seguramente, su oportunidad de debutar con la elástica del Burgos CF, mientras que Mollejo deberá esperar un poco más según sus propias palabras en su presentación.

En frente, los burgaleses tendrán a un Real Valladolid con sensaciones encontradas tras ganar sus dos primeros partidos de pretemporada ante el Colo Colo chileno (0-1 y 0-2) y perder ante el Bristol City (4-0) en lo que fue un duro correctivo para los de Guillermo Almada.