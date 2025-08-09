El Burgos CF cierra con empate los partidos de pretemporada

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Valladolid.TOMAS ALONSO

El Burgos CF afrontaba su último encuentro de la pretemporada enfrentándose al Real Valladolid en El Plantío en un derbi amistoso que serviría de examen a ambos conjuntos.

Los blanquinegros arrancaron el partido dominando y acechando la portería de Guilherme hasta tal punto que, en el minuto ocho, Iván Chapela iba a superar al arquero rival con un gran disparo raso cruzado, aunque el gol subió al marcador por fuera de juego.

El empuje de los de Ramis no cesó en sus envites y, en el minuto 11, Fer Niño cayó derribado en el área, provocando una pena máxima que transformó Curro Sánchez con gran temple para hacer el primero del partido.

El ciclón burgalés continuó y David González estuvo a punto de doblar la ventaja local en el 16' tras una gran definición cin el exterior que superó a Guilherme, pero que acertó a despejar un defensa visitante en la línea de gol.

El segundo tanto blanquinegro estaba al caer por las continuas arremetidas de los de Ramis e iba a llegar en el minuto 25. Iván Chapela, al que se le había negado el gol por fuera de juego apenas 15 minutos antes, se iba a desquitar con un zarpazo desde la frontal ajustado al poste de la portería de Guilherme, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Tras el segundo tanto burgalés, el Real Valladolid intentó frenar el arrollador juego de los locales cortando las jugadas y rompiendo el ritmo del partido, por lo que no hubo grandes ocasiones en el tiempo restante del primer tiempo y el encuentro se fue al descanso con ventaja blanquinegra de dos goles.

La segunda parte arrancó con tres cambios en las filas de Ramis. El técnico tarraconense dio entrada a Florian, Lizancos e Iñigo Córdoba en sustitución de Brais Martínez, Arroyo y Chapela.

Pese a que el Real Valladolid salió con algo más de intensidad que en la primera mitad, el Burgos CF se sintió cómodo en los primeros compases del segundo acto. Los locales amenazaron con peligro en el minuto 55 la portería visitante, que pasó a defender Aceves, a través de un centro chut envenenado de Florian.

Sin embargo, el cuadro vallisoletano consiguió recortar distancias tres minutos después en una jugada polémica en la que Cantero realizó dos grandes paradas consecutivas, aunque el árbitro decretó que el balón había sobrepasado la línea de gol en una de ellas.

El calor apretaba y, varios jugadores que esperaban su oportunidad calentando en la banda, tuvieron su oportunidad en el 64'. Ramis dio entrada a Mejía, Sergio González, Fermín, Saúl del Cerro, Mario Cantero, Appin y Marcelo; que sustituyeron a David González, Atienza, Curro, Aitor Córdoba, Fer Niño, Grego Sierra y Morante.

Con el carrusel de cambios, que también se produjo en el Real Valladolid, el ritmo del partido cayó y disminuyeron las ocasiones.

Pese a que el partido aparentaba concluir con un reparto de puntos, una acción a balón parado en el último minuto del añadido del partido iba a desembocar en el gol del empate del Real Valladolid.

Burgos CF: Cantero, Arroyo (Lizancos, 45’), Grego Sierra (Del Cerro, 64’), A. Córdoba (Sergio González, 64’), Brais (Florian, 45’), Atienza (Marcelo, 64’), Morante (Mario Cantero, 64’), Curro (Appin, 64’), David González (Fermín, 64’), Chapela (I. Córdoba, 45’) y Fer Niño (Mejía, 64’).

Banquillo: Marc Monedero (P.S.), Lizancos, Mejía, Appin, Florian, I. Córdoba, Sergio González, Saúl Del Cerro, Mario Cantero, Fermín, Ethan y Marcelo.

Real Valladolid: Guilherme, Trilli, Bueno, D. Torres, Nikitscher, S. Juric, Alani, Chuki, Stipe Biuk, Latasa y Marcos André.

Banquillo: Aceves (P.S.), Meseguer, Amath, Alejo, Tomeo, Maroto, Garriel, X. Moreno, Koke y Aranda.

Goles (2-2): 1-0 min. 12, Curro; 2-0 min. 25, Chapela; 2-1 min. 59, Latasa; 2-2 min. 93, Amath.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado entre el Burgos CF y el Real Valladolid ante 2.365 espectadores.