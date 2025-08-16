La receta de Ramis para la 'manita' del Burgos CF: presión alta, equilibrio y "alma" en el campo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF abrió la temporada con una victoria rotunda en casa y una afición entregada que respondió masivamente en pleno festivo de agosto. Más de 10.000 personas se reunieron en El Plantío para presenciar un debut que dejó tres puntos, además de unas señales de identidad claras en el equipo de Luis Miguel Ramis, que es de esperar que se mantengan a lo largo de la temporada que acaba de comenzar y no sólo por su decisión táctica de debutar en este curso con un once titular formado exclusivamente por jugadores de la campaña anterior.

Sobre el campo, un Burgos CF muy centrado, controlador y con talante ofensivo, con dos referentes claves en el ataque y una entrega total. El resultado: una 'manita' de cinco goles a la Cultural y Deportiva Leonesa, que se llevó un revolcón en su regreso a Segunda División. Al final el marcador reflejaba un 5-1 que hablaba por sí mismo.

El técnico del conjunto blanquinegro destacó al término del partido ante la Cultural Leonesa que el encuentro estuvo condicionado desde el inicio por una presión alta efectiva que derivó en el primer gol y una expulsión que cambió el rumbo del partido. “Primera casi jugada del partido en la que íbamos a la presión y hemos tenido un poquito más de iniciativa. Hemos anticipado bien, David ha hecho una buena acción individual. Y bueno, el partido se pone de cara encima también, no solo por el gol, sino también porque quedas con uno más”, explicó Ramis, satisfecho por una primera mitad “bastante completa” y por la intensidad mantenida en los tramos clave.

Luis Miguel Ramis: “Tenemos que ser una piña los 35, no solo los 11 que inician”.LALIGA

Uno de los nombres propios del encuentro fue David González, quien se ha ganado un sitio tras una pretemporada convincente. “Es un chico que ha trabajado bien. Cuando no tenía lo que yo creía que podía sacarle, pues fui poco a poco trabajando con él… Él la tenía, yo sabía que lo tenía y es lo que ha hecho”, reconoció el técnico. González respondió como titular con calidad y esfuerzo, dejando atrás la etiqueta de promesa para asumir un rol más protagónico. Tanto es así, que fue el encargado de transformar el segundo penalti a favor del Burgos CF que subió al marcador en el minuto 74 como el cuarto gol blanquinegro.

La vuelta de Appin tras una larga lesión también fue bien recibida por el equipo sobre el césped. Su posición adelantada en el doble pivote respondió a una decisión técnica planificada por Ramis, consciente de que el centrocampista francés “tiene una buena llegada de segunda línea y también se necesita su espacio”. Ramis aclaró que ante la Cultu confiaba que la presencia de Appin en esa posición sobre el campo “podía darnos, aparte de juego, esas rupturas a la espalda con esa potencia que él tiene”, según comentó Ramis, quien valora su progresiva adaptación al ritmo competitivo.

A propósito de la propuesta ofensiva del equipo -llamativa tras un partido en el que se anotaron cinco goles- y la movilidad entre líneas, el entrenador dejó claro que se trata de una idea a consolidar. “Tenemos jugadores de calidad que van bien al espacio también, que tienen precisión en el pase… Podemos llegar a esas situaciones con bastantes recursos”, pronosticó Ramis.

Debut soñado del fortín de El Plantío

El ambiente en El Plantío fue otro de los grandes protagonistas. Con 10.435 espectadores en pleno 15 de agosto, el entrenador no ocultó su satisfacción. “Entiendo que habría muchas ganas de volver a ver a su equipo. Entiendo que les estamos generando ilusión, que lo que ven les gusta”, afirmó. La conexión entre equipo y grada es uno de los pilares que el cuerpo técnico quiere reforzar desde el inicio del curso. El fortín de El Plantío no pudo debutar con más solidez en esta campaña en la que, como ocurrió la temporada pasada, la solidez en los partidos de casa será un valor fundamental para lograr los puntos necesarios para alcanzar los objetivos deportivos de la temporada.

La plantilla aplaude a la grada. Más de 10.000 personas acudieron a El Plantío para ver al nuevo Burgos CF de Ramis.LALIGA

Respecto a la profundidad de banquillo y la competitividad interna, Ramis se mostró convencido de que el grupo está comprometido en su totalidad. “Tenemos que ser una piña los 35, no solo los 11 que inician. Inclusive jugadores que se quedan fuera de la convocatoria o que se pueden quedar fuera”, admitió. “El jugador tiene que sentir que somos muchos con ellos en el fallo y en el acierto”, señaló, dejando claro que el colectivo será la base para afrontar la exigente temporada.

En cuanto a la elección del once titular, formado exclusivamente por jugadores del curso anterior, Ramis explicó que se trató de una decisión táctica. “Estos jugadores que han iniciado tienen un bagaje ya con nosotros. Queríamos que esos jugadores eran los adecuados”, aclaró, reconociendo también el buen rendimiento de los recién llegados en la segunda parte.