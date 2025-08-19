Mario González: "He sentido que este era el momento de volver"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Felicidad a partes iguales en la presentación del último fichaje del Burgos CF, Mario González, el burgalés, nacido en Villarcayo, que regresa a casa, de la mano del director deportivo del club blanquinegro, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', que también mostraba su alegría por presentar a un jugador muy deseado.

'El pistolero' llega desde Polonia. Siempre ha sentido inquietud por explorar otras ligas. “Siempre he sentido curiosidad por el extranjero y ese es el principal motivo por el que me he movido por tantas ligas extranjeras", explicaba en su presentación.

"Me motivan todas las experiencias tanto del fútbol como fuera de él que te permite vivir jugar fuera de España. También he jugado en España, pero principalmente he jugado fuera por ese espíritu aventurero que he tenido siempre”, añadía.

Explicaba que tenía ganas de lograr estabilidad tras un periodo de cambios casi constantes. “En los últimos dos años he cambiado mucho de equipos y ahora quiero encontrar más estabilidad. Es difícil alcanzar tu mejor versión cuando no tienes esa estabilidad y es lo que he sentido estas últimas temporadas", reflexionaba.

De todas formas, añadía, "no quita que vengo de ganar una liga en Polonia, aunque no he jugado mucho, pero he tenido la competencia de un gran delantero. Soy joven y tengo mucho por dar todavía. Tengo la motivación de dar el máximo aquí y ayudar al equipo desde dentro del campo”.

Afirmó que esa estabilidad que buscaba la puede encontrar en el Burgos CF, un club que considera que ha crecido. “El Burgos CF se ha estabilizado en el fútbol profesional. Está en una fase en la que empieza a poner su nombre en el fútbol profesional y ese es uno de los motivos por los que he decidido volver", destacaba.

Una situación sobre la que "hablé con Saúl del Cerro el otro día. Antes, los chicos de Burgos no teníamos los medios que tiene el club ahora para desarrollar a los jugadores de la cantera y brindarles la oportunidad de jugar en el primer equipo. He sentido que este era el momento de volver y estoy muy contento con la decisión”.

Por eso, volver a casa es un aliciente más para encontrar esa estabilidad. "El fútbol son estados de ánimo y rachas. Después de no encontrarte en un sitio, puedes llegar a otro y salirte. En mi caso, creo que volver a casa, con mi familia, puede ser una clave para volver a encontrar mi mejor versión dentro del campo", aseguraba. "La motivación también de volver a mi club y poder debutar en el primer equipo, seguro que me va a ayudar a estar al 100%. Voy a trabajar duro para ello, por esfuerzo no va a ser”, añadía.

De hecho, “para mí siempre fue un sueño jugar el Burgos CF. No sabía cuando se iba a dar pero, afortunadamente, se ha dado ahora y estoy deseando jugar con esta camiseta. El otro día lo comentaba, he venido a El Plantío durante muchos años como aficionado y como recogepelotas incluso, por eso va a ser una temporada especial… Y espero que también lo sea por los resultados y por los logros obtenidos”.

Sobre su llegada a la plantilla y el recibimiento, “una de las cosas que más me ha gustado en estos días ha sido el vestuario. Hay un gran grupo humano, lleno de personas humildes y con mucha juventud. Esta es una de las bases para conseguir grandes cosas”.

Necesita coger el ritmo de entrenamiento con el grupo, por lo que necesitará un periodo de adaptación. “He entrenado muy bien en verano, pero solo. No es lo mismo y faltan varios aspectos en los entrenamientos, así que voy a necesitar un tiempo trabajando con el grupo. Aun así, me noto muy bien. El físico siempre ha sido una de mis virtudes y estoy seguro de que pronto estaré en el campo”, afirmaba.

Michu indicaba que el jugador será inscrito esta semana, "ha sido un tema burocrático". Con respecto al futbolista burgalés," antes no tenía oportunidades en el fútbol profesional, pero, ahora, eso ha cambiado y tenemos una estructura que permite a los jóvenes desarrollarse y acercarse a su sueño del fútbol profesional”.