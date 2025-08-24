El Burgos CF apuntala su buen inicio liguero con un empate en Riazor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos se llevó un valioso punto de Riazor tras empatar sin goles ante el Deportivo de la Coruña. En un partido en el que los de Luis Miguel Ramis sobrevivieron a la ocasión más clara del rival en el primer minuto, un remate al larguero del local Yeremay, el cuadro burgalés no sufrió excesivamente para minimizar la mayor iniciativa que llevaron los de Antonio Hidalgo. El empate apuntala el buen arranque liguero del Burgos, que suma cuatro puntos de los seis primeros en disputa.

El técnico Luis Miguel Ramis apostó de salida por el mismo once que goleó en la primera jornada a la Cultural Leonesa, pero el inicio del partido en Riazor podría haberse torcido tan pronto como la cita inicial en El Plantío se le puso de cara al Burgos. En el primer minuto de juego una asistencia de Mario Soriano la resolvió Yeremay con un remate con la pierna derecha que solo el larguero impidió que se convirtiera en el primer tanto de los coruñeses.

No tardó el Burgos en buscar la réplica en sendos remates de Curro Sánchez y Atienza, pero a unos cinco primeros minutos muy dinámicos le siguió una fase más anodina en la que ninguno de los dos equipos se hizo del todo con las riendas del juego. Un disparo de Zakaria que se fue muy cerca de la portería de Ander Cantero y un remate de Iván Morante, tras un buen pase de cabeza de Curro Sánchez, que atajó el portero Germán Parreño fue lo más peligroso en una y otra portería hasta el ecuador del primer tiempo, que se cruzó con la sensación que ambos equipos esperaban al paso de los minutos para descifrar la fórmula que les permitiría romper a la zaga del rival.

Cerca de la media hora fue de nuevo el Burgos quien volvió a insistir en ataque, esta vez con Florian Miguel asistiendo para un Curro Sánchez a cuyo remate con la zurda dentro del área le sobró altura para batir la portería deportivista. Sí cogió portería el disparo del local Yeremay en el minuto 35, pero encontró la respuesta bajo palos de un seguro Cantero que blocó a ras de suelo.

Languidecía la primera mitad cuando ya en el segundo de los dos minutos de añadido llegó la última ocasión burgalesa para mover el marcador antes del descanso. La jugada de los de Ramis terminó con un sutil toque de cabeza de Aitor Córdoba que Fer Niño remató con intención, pero que la zaga gallega rechazó antes que llegara a portería.

Tras el paso por los vestuarios y sin cambios en ninguno de los dos bandos, el inicio del segundo tiempo se pareció de nuevo al arranque del partido. Solo hubo que esperar dos minutos para ver intentos de mover el luminoso de Riazor. Primero David González ensayó un disparo desde la frontal del área que se le marchó alto; poco después una asistencia prometedora de Curro Sánchez no la pudo aprovechar con un buen remate Íñigo Córdoba; y, a renglón seguido, el peligro cambió de área y fue el activo Yeremay el que no acertó a culminar una asistencia de Mario Soriano.

Pero el efecto gaseosa volvió a hacer acto de presencia y al trepidante inicio de la reanudación le siguió de nuevo una fase de verlas venir por parte de ambos. Quizás esta vez sí cabe conceder al Deportivo el papel de voz cantante en cuanto a la iniciativa en el juego, pero los de Antonio Hidalgo estuvieron lejos de traducir sus mejores minutos de la tarde en claras ocasiones de gol que pusieran en peligro el valioso punto que con el paso de los minutos se iba acercando al casillero burgalés.

Movió piezas Ramis con la entrada primero de Iván Chapela por David González y, ya con el cronómetro adentrándose en el último cuarto de hora, de Appin y Lizancos por Aitor Córdoba y Curro Sánchez. El refresco de piernas por los que más se habían desfondado le vino muy bien al Burgos, al que no le costó volver a igualar el partido en el centro del campo y, aun sin crear peligro más allá de un remate desviado de Appin nada más entrar al campo, enseñarle al Deportivo que también los de Hidalgo debían darle valor al punto que cosechaban.

Los locales solo volvieron a inquietar el marco de Cantero en un disparo lejano de José Gragera que se marchó junto al palo, mientras que el Burgos rondó el peligro en un remate de Appin que no encontró portería y, ya en el cuarto de los seis minutos de alargue, otro del recién incorporado Mateo Mejía que no empalmó bien pese a probarlo en una prometedora posición dentro del área.

El pitido final del colegiado certificó las tablas finales en un duelo que solo en los minutos iniciales de cada periodo amenazó seriamente con cambiar los guarismos en Riazor. Tras este valioso empate, el Burgos pone la mirada ya en la tercera jornada, en la que los de Luis Miguel Ramis repetirán como visitantes en Andorra.

RC DEPORTIVO CORUÑA - BURGOS CF, 0-0

RC Deportivo Coruña: Germán Parreño; Luismi Cruz (Mella, 65’), Loureiro, Arnau Comas (Ximo Navarro, 57’), Dani Barcia, Escudero (Quagliata, 78’); Villares (Patiño, 65’), Gragera, Mario Soriano; Yeremay y Zakaria (Bouldini, 80’).

Burgos CF: Ander Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Morante, Atienza; David González (Iván Chapela, 62’), Curro Sánchez (Lizancos, 78’), Íñigo Córdoba (Appin, 78’); y Fer Niño (Mateo Mejía, 88’).

GOLES: José Antonio Sánchez Villalobos (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Arnau Comas y Dani Barcia por parte del Deportivo; y a David González por parte del Burgos.

ÁRBITRO: José Antonio Sánchez.

CAMPO: Riazor. 25.860 espectadores.