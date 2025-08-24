El Correo de Burgos

Así consiguió (en imágenes) empatar el Burgos CF en su visita a Riazor

El equipo de Ramis suma un punto ante el Deportivo en la segunda jornada de liga

Los técnicos de los dos equipos se saludan antes del encuentro.

Los técnicos de los dos equipos se saludan antes del encuentro.

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El Burgos CF sigue sumando en la liga, esta vez con un empate sin goles en su visita al Deportivo en Riazor. Un encuentro en el que el conjunto de Ramis se mostró muy sólido y al que le acompañó la fortuna en el tempranero remate de los locales que se estrelló en el larguero. 

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Deportivo y el Burgos CF.LALIGA

