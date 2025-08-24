Así consiguió (en imágenes) empatar el Burgos CF en su visita a Riazor

Los técnicos de los dos equipos se saludan antes del encuentro.LALIGA

El Burgos CF sigue sumando en la liga, esta vez con un empate sin goles en su visita al Deportivo en Riazor. Un encuentro en el que el conjunto de Ramis se mostró muy sólido y al que le acompañó la fortuna en el tempranero remate de los locales que se estrelló en el larguero.