Ramis apela al equilibrio competitivo del Burgos para seguir sumando en Andorra

El Burgos CF prepara su visita al estadio del FC Andorra (domingo 17:00h) con la mente puesta en prolongar su buen inicio liguero, tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas. El entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, valoró el balance del equipo en este arranque liguero, con cuatro puntos de seis posibles, pero prefirió centrarse en el rendimiento más que en comparaciones. «Ahora mismo tiendo a valorar poco ese tipo de referencias», admitió, porque a su juicio «lo importante y en lo que nos fijamos es en lo nuestro y lo que sí le doy importancia es a los cuatro puntos», ya que esa cosecha «genera confianza» en el equipo, que «ve refrendado el trabajo diario».

Ramis resaltó aún más «el comportamiento que estamos teniendo» y aprovechó para elevar el listón y incidir en que «no podemos bajarnos de ese nivel».

Por otra parte, además de reconocer que el inicio de liga ha sido positivo, el entrenador catalán del Burgos CF advirtió sobre la necesidad de mantener la concentración, porque «la categoría te castiga mucho si duermes un segundo». En ese sentido, su receta pasa por favorecer un equilibrio en el juego «para tener la estabilidad suficiente», tanto «competitiva» como «emocional». De esta forma el Burgos será capaz de «dar respuesta ante cualquier rival».

En cuanto a la preparación del partido, Ramis explicó que el vestuario ha mantenido la concentración pese a la actividad del mercado. «Por la parte que nos toca al cuerpo técnico, con absoluta normalidad y muy focalizados en el partido del domingo. Sabemos que se pueden producir situaciones de mercado que las pueden sufrir todos los equipos hasta el último momento. Lo que esperamos nosotros a nivel deportivo es que no sea así».

Además, el responsable técnico del club opina que se ha conformado «una plantilla bastante equilibrada, que está trabajando bien y sería una pena deshacer alguna de esas posiciones. Pero también entiendo la parte financiera de todos los equipos. Por ahora, no ha habido más novedades. Están todos bien, Fer tuvo un golpe y ya está recuperado».

En el plano físico, Ramis también aclaró que Mario estará en disposición de viajar pese a acumular carga de trabajo. Sobre Mollejo, mostró más cautela, porque «tenía una molestia muscular».

Respecto al estilo del rival, el técnico del equipo blanquinegro reconoció que el Andorra es un equipo con una identidad definida, que exigirá paciencia y capacidad de adaptación. «A nivel posicional es un equipo que trabaja bien y que te exige muchísimo. Es verdad que la tendencia de ellos es intentar dominar los partidos a través del balón, pero nosotros también tenemos nuestro peso», reivindicó.

«Nunca pensamos en salir a un partido sabiendo que vas a tener que defenderte todo el partido. Salimos con la intención de ver nuestra identidad, lo que queremos y acercándonos al plan de partido que creemos que es el que puede hacer daño al rival», argumento y recordó que a lo largo de la liga «habrá momentos en los que el rival te domine, como pasó en Coruña, y el equipo tiene que saber reconocer esas situaciones y adaptarse».

Ramis aseguró que no le ha cogido desprevenido el arranque del conjunto andorrano, recién ascendido a la categoría y dirigido por un entrenador debutante. «No me sorprende», admitió, porque, en su opinión, «todos los equipos de la categoría están preparados».

El Andorra, según la valoración del preparador burgalesista, «es un equipo que viene de hacer las cosas bien, que ha ascendido, que tiene juventud, que tiene ilusión por asentarse en la categoría». Su análisis técnico determina que el conjunto pirenaico despliega «una estructura de juego bastante definida y, de momento, en esos dos partidos, están mostrando un buen comportamiento y acompañada de buenos resultados».