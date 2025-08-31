El Burgos naufraga en el diluvio de Andorra, incapaz de transformar sus ocasiones de gol

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras el óptimo arranque liguero que le llevó a sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, el Burgos encajó la primera derrota de la temporada en Andorra, donde cayó por 2-1 en un partido marcado por la lluvia, muy intensa a ratos, que no dejó de caer en el Nou Estadi de Encamp. La clave del partida cabe buscarla en los momentos de los goles de los locales, ya que las dos dianas andorranas llegaron tras haber desaprovechado los burgaleses buenas ocasiones para marcar.

Pese a que el tanto de Fer Niño permitió al Burgos mantener opciones hasta el final, no bastó para puntuar en un feudo que, por su altitud a 1.200 metros por encima del nivel del mar, se antoja una difícil visita para todos los equipos de la Liga Hypermotion.

Por tercera vez consecutiva Luis Miguel Ramis confió de salida en el mismo bloque que había llevado al Burgos a golear en el estreno a la Cultural Leonesa y arrancar un meritorio punto de Riazor. El Andorra, con los mismos cuatro puntos pero en su caso todos ellos conseguidos a domicilio, tomó de forma tímida la iniciativa con el balón ya en juego, si bien la primera aproximación peligrosa fue burgalesa. Primero Fer Niño no pudo hacer progresar la jugada en la frontal del área, pero en la continuidad de la acción Iñigo Córdoba se metió hasta el área pequeña para, casi sin ángulo, estrellar su remate al lateral de la red.

Al paso por el cuarto de hora de juego a Atienza no le quedó otra que para con falta a Olabarrieta cuando se disponía a pisar el área con el balón controlado. El centrocampista vio la primera amarilla del partido, pero no fue un mal negocio habida cuenta que evitó una ocasión que murió de forma definitiva cuando el lanzamiento de la falta por parte de Imanol se marchó por encima del travesaño de Ander Cantero.

Entró a partir de ahí el partido en un letargo de diez minutos en los que el dominio siguió siendo ligeramente del Andorra, aunque sin encontrar resquicios por donde hacer daño a la ordenada defensa burgalesa. Hasta que de nuevo fueron los de Ramis los que se valieron de una rápida transición para acercarse al área local, si bien el disparo otra vez de Iñigo Córdoba, esta vez desde la frontal del área, no encontró el camino entre los tres palos.

No tardaron los pirenaicos en dar réplica a la amenaza burgalesa, primero con una combinación en ataque culminada por un remate de Minsu que se marchó desviado por poco y, un par de minutos después, con un disparo de Sergio Molina que obligó a Ander Cantero a desviar a córner, en la que fue la primera intervención decisiva de cualquiera de los dos porteros.

A los dos avisos de los de Ibai Gómez respondió el Burgos con una llegada prometedora que la falta de comunicación estropeó, al estorbarse Curro y Fer Niño cuando ambos estaban en disposición de rematar casi a bocajarro. Y como tantas veces pasa en el fútbol, de lo que bien podría haber sido el 0-1 se pasó al 1-0 en menos de un minuto. Corría el 41 cuando una pérdida burgalesa en el centro del campo originó una contra de cuatro contra tres, Villahermosa condujo el balón, vio que Min-Su Kim corría a su izquierda y le asistió para que el joven surcoreano resolviera con un remate raso y cruzado al que no pudo responder Cantero.

Sin margen para la reacción del Burgos y con el Andorra satisfecho por haber cobrado ventaja, se llegó a un descanso que sirvió para que los de Luis Miguel Ramis renovaran sus ánimos, a tenor de cómo arrancaron la segunda parte. No se había cumplido dos minutos de la reanudación y ya se contaban tres ocasiones de los burgaleses, primero un remate de cabeza de Curro tras asistencia de Fer Niño, después un balón suelto en el área que la zaga local acabó despejando tras no definir bien en el remate el recién incorporado Iván Chapela, y por último un disparo desde fuera del área de Aitor Córdoba que Yakobishvili atajó a ras de suelo.

No empatar en esa fulgurante salida del segundo tiempo resultó clave para el devenir del partido. El Andorra no tardó en tapar las fugas de agua por donde le había venido el peligro, se adueñó del partido y no tardó en doblar su renta. Era el minuto 55 cuando un ataque local volvió a pasar por los pies de Minsu, esta vez para ponérsela a Marc Domènech que, desde la media luna del área, conectó un potente y colocado remate que llegó de nuevo a la red.

Pero si el 2-0 parecía la sentencia, dejó de ser así tan solo cuatro minutos después, los que tardó el Burgos en recortar distancias. Florian Miguel se la puso en el área a Fer Niño, cuyo olfato goleador empezó en el desmarque y continuó en el certero remate con la pierna izquierda con el que batió por el ángulo corto a Yakobishvili.

Los tres cambios que Ibai Gómez introdujo nada más encajar su equipo el gol sirvieron para refrescar piernas en las filas locales, pero no evitaron que el Burgos creciera hasta llevar la voz cantante en los minutos siguientes, en los que sucesivamente entraron Kevin Appin y Mario González. Sin embargo, tener más el balón, moverlo en la parcela andorrana y meter el esférico en el área no estuvo acompañado de la clarividencia en ataque para generar peligro, menos aun cuando la incesante lluvia aumentó de intensidad y convirtió el tramo final del partido en un aguacero que propició constantes errores de precisión en ambos equipos.

Un remate de Lautaro que atrapó Cantero y una definición a la contra que Manu Nieto cruzó demasiado dejaron con vida al Burgos de cara a los últimos cinco minutos, en los que una caída de Chapela en el área local y un potente disparo de Mario Cantero, incorporado seis minutos antes junto a Mateo Mejía, ya al filo del 90 y que despejó de puños Yakobishvili fueron los últimos intentos de los de Ramis por no marcharse de vacío de Andorra, un desenlace que para nada hubiera podido tildarse de inmerecido.

Consumada la primera derrota del curso, el Burgos pone ya la mirada en la siguiente jornada, en la que tras dos salidas consecutivas regresará al Plantío para recibir a Las Palmas.