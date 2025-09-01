El Burgos CF refuerza la portería con Jesús Ruiz y confirma la salida de Ander Martín

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ha protagonizado un movimiento doble de última hora en el mercado de fichajes. El club blanquinegro anunció la incorporación del portero catalán Jesús Ruiz y, al mismo tiempo, la salida del extremo guipuzcoano Ander Martín, que deja de pertenecer a la disciplina castellana tras dos temporadas.

Ruiz, nacido en Esplugas de Llobregat en 1997, llega libre tras su paso por el Racing Club de Ferrol y se convierte en el octavo fichaje del verano.

En su última temporada con el Racing de Ferrol, Jesús Ruiz disputó 35 partidos y acumuló 3.150 minutos sobre el césped. Durante ese periodo encajó 53 goles, firmó 13 porterías a cero y vio dos tarjetas amarillas, un balance que refleja su continuidad en el equipo gallego.

Firma por una temporada y aportará al equipo de Ramis una amplia experiencia en Segunda División, donde acumula más de 7.000 minutos con el propio Racing y la AD Alcorcón. Sus reflejos, velocidad y sentido de la colocación lo han consolidado como un guardameta difícil de superar, un perfil que el Burgos espera que refuerce la seguridad en la portería durante el curso 2025/26.

En paralelo, la entidad burgalesa comunicó la rescisión de contrato de Ander Martín. El extremo, que en su primera campaña con el Burgos disputó 39 encuentros y aportó dos goles y dos asistencias, jugó la pasada temporada cedido en el CD Mirandés. Con el conjunto rojillo alcanzó la final del play-off de ascenso a Primera División tras participar en 27 partidos. El club agradeció su profesionalidad y compromiso durante su etapa como blanquinegro y le deseó suerte en su futuro deportivo.