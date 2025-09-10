Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF y el Rubin Kazan alcanzan un acuerdo por el traspaso de Anderson Arroyo. El defensa colombiano, que llegó en enero de 2024 como cedido y en junio del mismo año en propiedad procedente del Liverpool, acumula 57 partidos con la elástica blanquinegra, en los que anotó dos goles, repartió tres asistencias y se ganó el cariño de la afición burgalesa por su garra y desempeño por la banda derecha.

Para el Burgos CF, esta venta significa un hecho histórico para el club, logrando atraer la atención del mercado internacional, tratándose además de un club laureado en su país, con varios títulos y multitud de participaciones europeas, tanto en UEFA Champions League como en UEFA Europa League.

El jugador se formó en Fortaleza y con sólo 18 años dio el salto a Europa de la mano del Liverpool. Con un físico privilegiado en el que destaca su velocidad, por su pasado como lateral ofensivo, pero también su calidad técnica con el balón controlado, se convirtió en un recurso apetecible para los numerosos clubes que se han hecho con sus servicios en los últimos años, aunque siempre ligado a los ‘reds’.

Ahora, Arroyo inicia una nueva etapa en el fútbol ruso, donde el club le desea la mayor de las suertes en su carrera profesional.