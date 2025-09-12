El Burgos CF femenino se refuerza con Sofía Salas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Club de Fútbol Femenino refuerza su ataque con la incorporación de Sofía Salas, delantera cántabra que llega procedente del Atlético Mineros.

Sofía cuenta con experiencia en Reto Iberdrola, categoría en la que militó en la campaña 2019/2020 defendiendo los colores del Racing Féminas. Su olfato goleador, movilidad en el frente de ataque y capacidad para generar peligro constante la convierten en una pieza de enorme valor para el proyecto blanquinegro.

Con su llegada, el Burgos CF Femenino suma talento, garra y efectividad de cara a portería, reforzando así una plantilla que encara con ambición su nueva etapa en Segunda RFEF.