Michu presume del "mejor grupo humano" de la liga en la presentación de los dos últimos fichajes

El Burgos CF ha presentado este jueves a Jesús Ruiz y Aitor Buñuel como nuevos jugadores de la primera plantilla en un acto en el que estuvieron acompañados por el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, quien valoró positivamente el cierre del mercado y el impacto que ambos jugadores pueden tener en la plantilla.

La noticia principal del mercado de fichajes para el Burgos CF fue la venta del colombiano Anderson Arroyo, una operación que Michu calificó como "histórica". "La mejor del club o, al menos, la mejor que yo tenga constancia", recalcó. Además, ratificó su confianza en los jugadores que podrán ocupar la posición del colombiano sobre el terreno de juego e insistió en que tanto Lizancos como Buñuel "van a darnos un gran rendimiento".

Michu compareció pletórico para presentar a los dos últimos fichajes y no se privó de presumir de la fortaleza del vestuario, ya que, a su juicio, "es el mejor grupo humano que tenemos en los siete años que llevo aquí y me atrevería a decir que es el mejor de la categoría".

Jesús Ruiz, que compartirá portería con Ander Cantero, llega ilusionado tras vivir un mercado marcado por la incertidumbre. “Yo nunca había vivido un mercado en el que tuviese que esperar para resolver mi futuro, a diferencia de Aitor. Ha sido complicado y he tenido momentos de incertidumbre, pero siempre he confiado en que mi trabajo hasta ahora me avalase y, afortunadamente, me llegó la opción del Burgos CF, que me ilusiona muchísimo”, explicó el guardameta.

En su análisis deportivo, Ruiz ve potencial, puesto que en su opinión “tenemos un gran equipo. Debemos ser ambiciosos, pero ir pasito a pasito. Podemos hacer cosas bonitas, pero siempre desde la ética del trabajo y la constancia”.

En cuanto a su adaptación bajo palos, no dudó en elogiar la competencia interna. “Hace muchos años que conozco a Cantero. La competencia nos va a hacer mejores a los dos. Yo me centro en mi trabajo diario, que es lo que me ha traído hasta aquí. Estoy encantado de compartir portería con Ander”.

Por su parte, Aitor Buñuel reconoció que el desenlace de su fichaje no le sorprendió por completo. “No es agradable estar esperando hasta el final de mercado para resolver tu futuro, pero a mí ya me había tocado en otras ocasiones y estaba tranquilo”.

El defensa lateral, que llega tras un año condicionado por una lesión en el rostro, confirmó que está totalmente recuperado. “Afortunadamente, tras la operación todo quedó en orden y estoy en perfectas condiciones para competir”, explicó.

Buñuel también valoró su conexión con el entorno y con el club y reconoció que “siempre que he jugado aquí de visitante he notado ese efecto caldera de El Plantío. Es algo que te sorprende y que, cuando te llega la oportunidad de venir, lo tienes en cuenta a la hora de decidir. Estoy deseando vivirlo como local”.

En el plano deportivo, destacó su buena sintonía con Lizancos, con quien compartirá banda derecha. “Es una mezcla de juventud y experiencia y espero que la competencia nos venga bien a los dos para mejorar y aprender y que, sobre todo, le venga bien al club porque aportemos un buen rendimiento los dos”.