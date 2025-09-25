Appin, de menos a más

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Kévin Appin va de menos a más, recuperando su sitio en el centro del campo del Burgos CF tras superar una lesión que truncó su progresión la pasada temporada. En vísperas de la séptima jornada con partido del domingo (16:15h) ante el Málaga CF, el jugador francés aprovechó su comparecencia en la previa del encuentro para agradecer «la confianza que me está dando el míster» mientras admitía que aún no ha alcanzado su mejor versión.

No es un problema físico porque el centrocampista confirma que si rodilla está «bien» y no arrastra «absolutamente nada de la lesión», por lo que en ese plano asegura que no está preocupado, aunque admite que «es cierto que todavía no estoy al 100% de mi nivel, aunque es algo que iré recuperando poco a poco».

El camino de vuelta al grupo no fue sencillo, pero sí cuidadosamente planificado. «Tenía muchas ganas de reincorporarme al grupo y volver al día a día», recordó, por lo que, relata, «me costó mucho controlarme para no volver a jugar al final de la temporada pasada. Fue una decisión tomada entre todos, cuerpo médico, entrenador y jugador y, creo, fue lo más adecuado para evitar recaídas u otras lesiones. Al final, la paciencia paga y, ahora, me encuentro sano y al 100% físicamente».

La mejor medicina para su completa reinserción en la dinámica del juego del Burgos CF se la está proporcionando Luis Miguel Ramis, ya que en los últimos encuentros ha ganado minutos como titular, una circunstancia que, en sus palabras, ha influido en su rendimiento. «Estos últimos partidos me he sentido muy bien porque el míster me ha dado la oportunidad de jugar de titular. Esto me da confianza para rendir al máximo, pero, como ya he dicho, todavía queda un poco para ver al mejor Kevin».

Su adaptación a diferentes posiciones sobre el terreno de juego también ha sido positiva para que Appin pudiera reintegrarse a la dinámica de juego de Ramis y, en ese sentido, destacó que se ha «encontrado bien jugando por la banda» incluso, resaltó, «he podido aportar un gol al equipo». «Me encuentro cómodo y mis compañeros me han ayudado a adaptarme, pero aún puedo hacerlo mejor y voy a trabajar para ello», enfatizó.

El centrocampista galo evitó comparar al actual Burgos con el del año pasado y centró su análisis en la evolución colectiva, en la creencia de que «el año pasado éramos un equipo y este somos otro distinto, pero cada contexto es diferente e incluso los jugadores y el entrenador pueden cambiar».

Lo que no cambia es la lección en la escuela blanquinegra y Appin recitó en la previa del partido ante el Málaga que, «este año tenemos que ir poco a poco, paso a paso y partido a partido» e insistió en que «cuando vayan pasando los partidos, iremos viendo dónde nos posicionamos». Con todo, el jugador francés se declara convencido de que «tenemos un equipo para pensar en grande».

En su valoración del arranque liguero, Appin cree que, pese a los empates acumulados, no se puede concluir que el inicio de temporada sea negativo. «No hemos empezado mal la temporada», enfatiza, porque «al final solo hemos perdido un punto, pero hemos empatado bastantes partidos y sabemos que podemos mejorar».

En ese sentido, admite que al vestuario le «da rabia no haber rentabilizado los partidos que hemos jugado en casa, pero tenemos otra oportunidad este fin de semana ante el Málaga», anticipa. Para aprovecharla, en su opinión el equipo blanquinegro debe «seguir en la misma línea de trabajo porque es la forma en la que vamos a poder mejorar».

Partido difícil

De cara al encuentro ante el Málaga, no esconde la importancia del choque y confesó que en el vestuario están deseando «llevarnos la victoria en casa este fin de semana para quitarnos la espina del lunes». A mayores, Appin reiteró el objetivo de temporada para asegurar los puntos que pasa por « hacernos fuertes en El Plantío».

En cuanto al rival, advirtió de la intensidad que puede exigir el partido, dado que «el Málaga es un rival complicado que intenta imponerte su ritmo de juego, pero nosotros buscaremos hacer lo mismo. Ellos tienen tendencia a empujar mucho y tendremos que estar preparados» Ramis ha previsto esas contingencias y la plantilla está «trabajando en los entrenamientos para poder contrarrestar sus virtudes e imponer las nuestras».

Este duelo de ajedrez «será un gran partido», pronosticó el francés, quien eludió pronunciarse sobre su situación contractual, argumentando que «desde la lesión, he aprendido a pensar muy a corto plazo. Hoy por hoy, solo estoy pensando en el Málaga y en las próximas semanas».

Sin embargo, reconoció que se encuentra «muy feliz» en Burgos, donde sabe que «la afición me quiere y eso me hace estar muy a gusto, pero no es momento de pensar en mi futuro. Ya llegará el momento de hablar con el club, pero ahora estoy centrado en el presente», zanjó.