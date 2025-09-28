El Burgos vence al Málaga con dos asistencias decisivas de David González

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF logró un importante triunfo ante el Málaga en un encuentro en el que apenas jugó a nada y casi no disparó a puerta. Un mal partido que salvó David González con dos grandes pases que Appin y Florian Miguel no desaprovecharon para darle la vuelta al marcador tras el tempranero 0-1 de los andaluces, que tampoco hicieron gran cosa en El Plantío.

Salió dormido el Burgos ante un Málaga que, por contra, presionaba fuerte con cuatro hombres, buscando el balón y la portería contraria y provocando así los errores de un Burgos que se mostró sorprendido y muy pasivo en defensa. Y así, cuando apenas se había cumplido el minuto 9 de juego, el conjunto andaluz conseguía adelantarse en el marcador tras una pérdida de balón de los locales.

No cambió la dinámica del partido tras ese gol inicial. El Málaga seguía presionando bien ante un Burgos que no despertaba y continuaba sin jugar a nada, especulando y sin encontrar la manera de hacerse con la pelota. Aún así, pudo llegar el empate en un saque de falta que Atienza remataba en primera instancia, pero el balón era rechazado por la defensa y le caía a Lizancos, que acababa estrellándolo en el lateral de la red.

Intentaba el Burgos recuperarse, pero le faltaba pausa y criterio a la hora de mover la pelota en un encuentro trabado en el que no pasaba nada. Pero cuando más lejos parecía la opción del gol, en el minuto 27 en un saque de falta David González le ponía el balón a Kevin Appin en el primer palo para que este, en semi volea, firmase el tanto del empate.

Parecía que el gol había dado alas al cuadro burgalés. Los locales se crecieron tras el tanto del empate y metieron una marcha más a su juego en busca de la portería contraria, aunque las interrupciones y faltas no dejaban crecer a los locales, con un colegiado que lo pitaba todo y que apenas dejaba tener continuidad al juego. Aún así, lo intentaba el Burgos en los últimos minutos de la primera mitad, con Appin funcionando como el auténtico motor del equipo y metiendo mucha velocidad al juego de los locales.

Lo intentó David González en el 40, que le puso un buen balón a Córdoba, pero este no consiguió superar a su par en el cuerpo a cuerpo. Poco después era Florian Miguel el que marraba una gran ocasión y, incomprensiblemente, remataba hacía fuera tras un buen centro de Lizancos al área pequeña.

Volvía el Burgos a acusar problemas en la salida de balón en el inicio de la segunda mitad. Mientras, el Málaga tampoco generaba demasiado, aunque en el minuto 48 aprovechaba una pérdida de balón de los locales para acercarse al área de Cantero y Rafa Domínguez probaba con un remate desde la derecha que se iba fuera por poco.

Movía el banquillo Ramis en el minuto 56 dando entrada a Curro para sustituir a un Iñigo Córdoba que no estaba teniendo su mejor tarde. No mejoraba el Burgos, y el Málaga trataba de sacar provecho de la falta de ideas de los locales. A punto estuvieron de sorprender al rival los andaluces, pero cortó Florian Miguel la internada de Rafa Rodríguez. Estaba mejor el Málaga, que aunque tampoco proponía nada, estaba al menos atento para aprovechar los errores de un Burgos que no acababa de entrar en el partido.

Probaba Ramis con un triple cambio en el 67, dando entrada a Sergio, Mario y Fermín. Un triple cambio que parecía que le daba nuevos bríos al conjunto castellano. Empezaba a carburar el Burgos, que incluso pisó por primera vez en esta segunda mitad el área contraria, aunque no conseguía finalizar la jugada. También el Málaga metía una marcha más y a la contra, David Larrubia obligaba a intervenir a Ander Cantero.

El partido se animaba y en el minuto 75 el Burgos encontraba premio en un gran pase de David González al segundo palo para que Florian Miguel llegando desde atrás se plantase en línea de fondo y enviase el balón al fondo de las mallas pese a que llegó a tocar Alfonso Herrero.

De ahí al final, sin embargo, le tocó sufrir al Burgos, que se metió en la cueva y cedió el balón a un Málaga volcado en busca del gol del empate. Tuvo un par de ocasiones el equipo visitante, aunque Cantero consiguió salvarlas en un final de partido en el que el auténtico protagonista acabó siendo el colegiado, que apenas dejó jugar.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 7

BURGOS CF - MÁLAGA CF, 2-1 Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba (Sergio González, 67´), Grego Sierra, Florian Miguel, Iván Morante, Atienza, David González (Mario Cantero, 83´), Iñigo Córdoba (Curro Sánchez, 56´), Kevin Appin (Mario González, 67´), Fer Niño (Fermín García, 67´).



Málaga CF: Herrero, Diego Murillo, Einar Galilea, Francisco Montero, Dani Sánchez (Jokin Gabilondo, 46´), Juanpe (Haitam Abaida, 80´), Dani Lorenzo, Julen Lobete (Dotor, 59´), David Larrubia, Rafa Rodríguez (Dorrio, 69´), Chupe (Jauregui, 69´).



GOLES: 0-1 (9´) Dani Lorenzo. 1-1 (27´) Appin. 2-1 (75´) Florian Miguel.



ÁRBITRO: Palencia Caballero (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a Fer Niño, Aitor Córdoba, David González, Curro; Rafa Rodríguez, Diego Murillo, Einar Galilea (2A, 92´).

