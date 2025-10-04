Amarga derrota del Burgos CF en el último suspiro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos encajó una amarga derrota en el tiempo de descuento en su visita al estadio El Alcoraz ante el Huesca por 2-1. Ntamac marcó el tanto de la victoria para los oscenses, que se llegaron a adelantar en el marcador en el tramo final de la primera parte por medio de Dani Luna y los burgaleses anotaron el empate en el 71 con un gol de penalti marcado por David.

Los burgaleses afrontaron este encuentro ante los oscenses con las bajas seguras por lesión de Expósito y Chapela, mientras que la principal novedad fue la entrada en la convocatoria de Mollejo, que se recuperó de sus problemas físicos y que jugó los últimos minutos del partido. Quien no pudo entrar en la lista definitiva fue Curro Sánchez.

Su técnico, Luis Miguel Ramis, sacó un equipo titular con algunas variaciones respecto al último encuentro que los blanquinegros jugaron ante el Málaga. Sergio González entró en el once inicial en el centro de la defensa, en lugar de Aitor Córdoba, mientras que Mario Cantero entró como titular en la línea medular, dejando en el banquillo a Íñigo Córdoba. Sin embargo, la gran sorpresa fue ver de inicio sentado en el banquillo al delantero, Fer Niño, máximo goleador del equipo con 3 goles, y su lugar en el ataque lo ocupó Mario González.

La primera parte comenzó con un Burgos llevando el control del partido y teniendo más la posesión del balón, aunque sin generar demasiado peligro. Por su parte, los azulgranas se vieron obligados a jugar replegadas atrás ante el empuje inicial de los visitantes en el arranque de la primera parte. Sin embargo, fueron los altoaragoneses los que crearon la primera ocasión del encuentro en una buena acción individual de Ro Abajas, quien se marchó de algunos adversarios, pero su remate con la pierna derecha desde la frontal del área salió fuera ligeramente desviado en el minuto 10.

Los blanquinegros, poco a poco, fueron cediendo el dominio territorial a los oscenses, que tuvieron más el control del esférico y merodearon más el área rival, pero sin inquietar demasiado al meta Cantero. Sin embargo, el Burgos estuvo a punto de aprovechar un error de Kortajarena,que provocó una rápida contra de su rival, que, sin embargo, no supo aprovechar este regalo, debido a la falta de entendimiento de sus atacantes en el minuto 21.

El partido entró en una fase anodina, en la que ninguno de los dos equipos estuvo demasiado inspirado en ataque. La fuerte presión ejercida por ambos conjuntos a la salida del balón hizo que las ofensivas brillaran por su ausencia El encuentro estuvo carente de chispa. Era un querer y no poder de los dos contrincantes, que no eran capaces de generar juego creativo en el centro del campo. Las alternativas en el juego fueron constantes, pero la inoperancia atacante era manifiesta.

En un partido sumido en un profundo sueño, llegó el primer tanto de la tarde anotado por los azulgranas. La jugada que dio origen al 1-0 llegó en un saque de banda botado por Ro Abaja. Pulido controló en el área, cedió a la posición de Kortajarena y este asistió, a su vez, a Dani Luna, para que este anotara de un potente remate con la pierna zurda y el balón buscó la escuadra izquierda en el minuto 40. Esta fue la única ocasión clara de gol de la primera parte y que valió para que el Huesca se adelantara en el marcador y llegara al descanso con esta mínima ventaja en un encuentro bastante gris.

Tras la reanudación, el técnico visitante, Ramis, buscó un revulsivo ofensivo para tratar de dar más mordiente al ataque del Burgos, dando entrada a su goleador, Fer Niño, dejando en el banquillo a Appin. El cuadro burgalés dio un paso al frente y comenzó a llevar la iniciativa en el juego. Tuvo más la posesión del balón y comenzó a buscar con más ambición la portería rival. David creó una buena oportunidad para los visitantes en un disparo de David con la pierna izquierda desde la parte derecha en el interior del área, pero su disparo salió ligeramente desviado a los 55 minutos.

El Burgos acentuó su dominio en el encuentro y estuvo jugando más en campo contrario en busca del empate, aunque se encontró con una ordenada defensa oscense. Los dos entrenadores movieron ficha en el banquillo buscando una mayor frescura en su juego. Las manijas del reloj avanzaban rápidamente para el conjunto blanquinegro, que no vio la forma de superar a la sólida defensa azulgrana. Pero la perseverancia en el mejor juego de los burgaleses tuvo su recompensa, ya que consiguió igualar la contienda por un penalti cometido por Jorge Pulido sobre Íñigo Córdoba en el minuto 71. La pena máxima la transformó David, con un disparo de David, que entró por el centro de la portería. A raíz de la igualada, el encuentro estuvo más abierto, con dos equipos que buscaron romper las tablas. Los azulgranas se animaron en ataque y el cuadro burgalés podía sorprender a la contra. Fer Niño pudo marcar el 1-2 en una jugada en la que recibió un pase de Florian, pero su disparo, que buscó la escuadra, fue detenido por el meta Dani Jiménez en el minuto 85. El Huesca respondió con una doble ocasión con sendos remates de Sielva y Jesús Álvarez que se marcharon fuera. Sin embargo, el Burgos recibió el mazazo en el descuento con el 2-1 anotado por el Huesca tras un remate de cabeza de Ntamack, que se alojó en el fondo de la red.

SD HUESCA - BURGOS CF, 2-1

SD Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad (Alvaro Carrillo, 61´), Jorge Pulido, Íñigo Piña, Ro Abajas, Sielva, Jesús. Dani Luna (Liberto, 68´), Kortajarena (Ntamack, 83´), Dani Ojeda (Ángel Pérez, 61´) y Enrich (Enol, 68´).

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel, Morante, Atienza, Mario Cantero (Íñigo Córdoba, 64´), Appin (Fer Niño, 46´), David (Fermín, 73´), Appin y Mario González (Mollejo, 73´).

GOLES: 1-0 (40´) Dani Luna. 1-1 (71´) David (p.) 2-1 (90´+) Ntamack.

ÁRBITRO: José Antonio Sánchez Villalobos (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los locales Toni Abad y Sielva, y a los visitantes Sergio González y Florian Miguel.

CAMPO: El Alcoraz. 5.904 espectadores.