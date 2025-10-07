La M.O.D.A. viste al Burgos CF Femenino y al B este fin de semana con su nuevo disco

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El fútbol y la música vuelven a encontrarse gracias al acuerdo que han sellado el Burgos CF y el grupo La M.O.D.A. con motivo del lanzamiento de su próximo disco, ‘San Felices’. La popular banda burgalesa será el patrocinador principal de las camisetas del Burgos CF Femenino y del Burgos CF B durante sus partidos del fin de semana.

La iniciativa forma parte de una relación que se ha venido estrechando en los últimos años, con antecedentes como el vídeo de la campaña de abonados ‘Camino al Plantío’ o la línea de productos conjuntos que salió a la luz este verano bajo el sello Burgos CF x La M.O.D.A.

Diego Martínez, gerente del club, destacó la importancia de este tipo de colaboraciones como reflejo de una identidad común entre ambas instituciones. Este fin de semana, La M.O.D.A. será el patrocinador principal de las camisetas del Burgos Club de Fútbol Femenino y del Burgos Club de Fútbol B con motivo de la promoción de su nuevo disco, ‘San Felices’, que se estrena el próximo 17 de octubre, explicó y aprovechó la presentación del acuerdo para "agradecer en primer lugar a todos los integrantes de LA M.O.D.A. por esta colaboración, por las anteriores que ya hemos hecho y por las que quedan por venir. Como sabéis, aparecieron en el vídeo de la campaña de abonados de esta temporada y sacamos una línea de merchandising en verano, lo que ha fortalecido la gran relación con ellos”, expresó.

Martínez también reconoció la colaboración del Grupo Correa y de Prevennova Seguridad y Salud, habituales patrocinadores del Burgos CF Femenino y del Burgos CF B, quienes han cedido de forma temporal sus espacios en favor de esta acción conjunta, por el "compromiso" de ambas entidades con "la sociedad, la cultura y el deporte burgalés".

El gerente del club avanzó su intención de que esta colaboración vaya más allá de un "hecho aislado", ya que, a su juicio, "dos entidades con tanto amor y orgullo por su ciudad y con tanta pasión por la cultura y el deporte, están destinadas a encontrarse de nuevo. Ojalá, pronto, podamos anunciar nuevas colaboraciones que, de buen seguro, emocionarán a los seguidores del Burgos Club de Fútbol y de LA M.O.D.A.", enfatizó.

Desde el grupo musical burgalés, Joselito fue el encargado de tomar la palabra en representación de todos sus miembros y reconocer que sienten "un orgullo y un honor" al "poder formar parte de la historia del Burgos CF". "Cuando alguien crea un grupo de música, no sabe hasta dónde va a llegar o en qué escenarios va a tocar. Esto es un sueño para nosotros. Quiero agradecer al club por el acuerdo y al Grupo Correa y a Prevennova Seguridad y Salud por habernos cedido su espacio publicitario para promocionar nuestro nuevo disco ‘San Felices’. Muchas gracias a todos”, afirmó.

Por su parte, tanto Carmen Pinto, CEO del Grupo Correa, como Luis Sánchez Susinos, CEO de Prevennova, coincidieron en resaltar los valores compartidos entre deporte, cultura y compromiso con Burgos. Ambas entidades mostraron su apoyo tanto al nuevo trabajo musical de La M.O.D.A. a la vez que expresaran su confianza en el buen rendimiento deportivo de los equipos del Burgos CF este fin de semana.