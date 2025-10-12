Máxima tensión en la previa del Burgos CF - Real Valladolid

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El enfrentamiento de esta tarde a las 18:30 horas entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid, declarado como partido de alto riesgo, ha obligado a movilizar hasta seis dotaciones de la Policía Nacional en las proximidades del estadio municipal de El Plantío. Pasadas las 14 horas, un grupo de ultras blanquivioletas de extrema derecha empezaba a increpar a los aficionados burgaleses, lo cual ha generado momentos de tensión.

Los hooligans vallisoletanos, concentrados en un bar de la calle Obdulio Fernández bajo estricta vigilancia policial, han decidido caldear el ambiente con insultos hacia la afición burgalesa. Con cánticos como «Pucela se pasea por esta puta aldea» o «puta Burgos», y con banderas colgadas en una valla de obra, pretendían provocar -sin venir a cuento y sin demasiado éxito- a los seguidores del equipo rival que se encontraban en un establecimiento situado justo enfrente.

A raíz de esta acción que, obviamente, persigue un enfrentamiento frontal entre aficiones; se ha producido una trifulca en el local donde se encontraban aficionados del Burgos CF y dos seguidores del Valladolid, quienes han tenido que salir escoltados por la Policía para evitar males mayores.

Poco después, los ultras vallisoletanos se dirigían a la plaza de la División Brunete. Desde allí, en principio más tranquilos a sabiendas de que la Policía no les quitaba ojo, han repetido algún que otro cántico contra el Burgos. La tensión, aun con todo, es máxima. De hecho, los hooligans escudriñan a todo aquel que transite por la zona para amedrentar a cualquiera que le resulte sospechoso de no comulgar con sus colores. Así ha ocurrido con un joven al que no han dudado en tachar de «guarro» simplemente por pasar cerca de ellos.