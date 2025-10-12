El Burgos no encuentra su juego y cede ante el Valladolid en un derbi espeso

Pese a que la hinchada burgalesa no paró de animar a los jugadores blanquinegros, la victoria fue para los vistantes.TOMAS ALONSO

El Burgos CF cayó en casa en el derbi ante el Real Valladolid en un partido que no pasará a la historia. Ni locales ni visitantes jugaron a nada en El Plantío en un choque en el que, imprecisiones y faltas a parte, apenas hubo nada. La diferencia estuvo en que los pucelanos aprovecharon una jugada de estrategia para adelantarse en el marcador en un espectacular lanzamiento de falta de Chuki mientras que el Burgos no encontró la chispa necesaria ni siquiera a balón parado.

Comenzaba el derbi con un Burgos muy enchufado que ya en el primer minuto tenía una buena ocasión en un balón colgado al área que prolongaba Fer Niño y que conseguía cazar Mario González, que sin embargo acababa rematando con demasiada precipitación y enviaba alto. Esa iba a ser la tónica de los primeros minutos del partido: mucha intensidad, pero demasiada precipitación y poco control. Y no solo en las filas burgalesas. Tampoco el Real Valladolid conseguía calmar nervios. La tensión era máxima y el partido se volvía de mucha brega en el centro del campo, pero poco fútbol entre dos equipos que jugaban a demasiadas revoluciones.

Aún así, conseguían los locales volver a plantarse en el área contraria en una internada de Mario González que no acababa en gol, pero animaba a los burgaleses. Sin embargo, el Burgos volvía a mostrar pronto las carencias de otros días y apenas conseguía salir con el balón controlado de su área, perdía demasiados balones también en pases fáciles el conjunto local, que cada vez se crecía más y encerraba a los burgaleses en su área.

Ponía cerco el Real Valladolid a un rival que seguía sin tener control alguno del balón y sufría las llegadas de su rival, que, afortunadamente para los locales, no acababa de encontrar remate.

Estaba completamente a merced del rival el equipo de Luis Miguel Ramis y Latasa tuvo una buena ocasión en el 17 en una jugada a balón parado. Ya en el 25 era Canós el que probaba con un remate desde fuera del área que se fue muy desviado.

Seguía acumulando llegadas el Real Valldolid a la velocidad que sumaba errores el Burgos en la salida de balón y en el 27 Cantero tenía que intervenir para blocar el disparo de Peter.

No conseguían los burgaleses salir de la presión del rival, que buscaba luego el pelotazo para tratar de sorprender a Cantero a la contra, por suerte para los burgaleses, sin acierto.

Salió mejor el Burgos tras el descanso. La entrada de Iñigo y Aitor Córdoba pareció dar un aire nuevo a los locales, que tenían más balón y más presencia en medio campo e incluso en el área contraria. Y así, en el 48 llegaba la primera ocasión de los burgaleses en un remate de Fer Niño que, demasiado forzado, se estrelló en el lateral de la red.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Burgos, en el minuto 56, llegaba el gol del Real Valladolid en un lanzamiento de falta directa que Chuky no desaprovechaba con un remate a la escuadra para grabar.

Quemaba naves Ramis dando entrada a Fermín para tratar de encontrar la chispa que le faltaba al equipo. Entraba con él también Mateo Mejía y parecía que entre los dos revolucionaban el juego de los locales: Fermín metía el balón dentro dle área en la primera pelota que tocaba, aunque despejaba la defensa visitante. Y acto seguido era mateo Mejía el que tras un buen desmarque acababa enviando el balón al palo.

Mientras, el Valladolid lo intentaba a la contra, sobre todo por mediación de Chuky, que estrellaba el balón en el palo en el minuto 70.

Se apagaba el Burgos de nuevo. Lo cierto es que los locales seguían muy trabados. Lo intentaban los de Ramis, que presionaban sobre el área contraria, pero no conseguían generar peligro ante un rival muy bien plantado en defensa. Lo intentaban los locales con balones colgados, pero la falta de chispa en el área contraria impedía que llegasen ocasiones claras. Tampoco en la estrategia estaban bien los de Ramis, que la tuvieron en el 83 en un lanzamiento de falta que colgaba Fermín y cabeceaba Grego Sierra obligando a intervenir al meta visitante.

Fue la última de un partido malo, con poco juego y menos ocasiones.

BURGOS CF - REAL VALLADOLID CF, 0-1 Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Iván Morante (Iñigo Córdoba, 46´), Kevin Appin (Fermín, 65´), David González (Aitor Córdoba, 46´), Mario González (Mateo, 65´), Fer NIño.



Real Valladolid CF: Guilherme Fernandes, Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Iván Garriel (Guille Bueno, 69´), Meseguer (Alani, 75´), Stanko Juric, Peter Federico (Marcos André, 69´), Sergi Canós (Chuki, 38´), Stipe Biuk (Ponceau, 75´), Juan Latasa.



GOL: 0-1 (56´) Chuky.



ÁRBITRO: Pérez Hernández (Colegio madrileño). Tarjetas amarillas a Atienza, Morante, Lizancos, Florian, Sergio González, Fer Niño; Garriel, Alejo, Meseguer, Juric, Chuki.



CAMPO: El Plantío. 11.011 espectadores.