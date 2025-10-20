El Burgos CF asalta el Nuevo Mirandilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un gran partido del Burgos le llevó a un gran triunfo en Cádiz, donde los de Luis Miguel Ramis se impusieron por 1-3 remontando el tanto inicial de los gaditanos. Por el momento y la dificultad del rival, nada menos que el equipo que había empezado la jornada como líder, no puede llegar en mejor momento esta victoria, que rompe la racha de dos derrotas consecutivas que habían hecho aparecer nubarrones sobre el Plantío. Lejos de agravarse la situación como se temía, el equipo burgalés escala al sexto puesto y vuelve pues a puestos de play-off tras este triunfo labrado con dos goles que voltearon el marcador en los cinco últimos minutos del primer tiempo.

Deseosos por volver al liderato, los de Gaizka Garitano fueron los primeros en avisar de sus intenciones en ataque. No se habían cumplido tres minutos de juego cuando Suso le puso un balón en profundidad a García Pascual, que ya en el interior del área cruzó en exceso su disparo. La ocasión fue el preámbulo de unos minutos en los que el Cádiz llevó la iniciativa, aunque sin volver a inquietar el marco de Ander Cantero. Pero antes de los diez minutos empezó a estirarse el Burgos, cuyas dos primeras aproximaciones al área gaditana fueron prometedoras pero se quedaron sin remate final.

Sí lo tuvo en el minuto la doble y clara ocasión de la que dispusieron los de Luis Miguel Ramis. Lizancos subió la banda derecha hasta pisar el área, donde se la puso con mucho intención a Fer Niño, el balón no llegó al destinatario porqué se anticipó por bajo Víctor Aznar, pero el rechace del portero llegó le cayó en la frontal del área a Iván Morante, que empalmó un disparo que olía a serio peligro antes que Iker Recio pusiera la cabeza para mandarlo a córner.

De lo que no se quedó lejos de ser el 0-1 se pasó tres minutos después al 1-0. La circulación horizontal en la defensa burgalesa acabó con un error de Aitor Córdoba, que entregó el balón a García Pascual, el punta andaluz se la dejó cortita y al pie a Javi Ontiveros y este conectó desde fuera del área un disparo buscó y encontró el espacio entre el palo y el portero al que no pudo llegar con su estirada Ander Cantero.

El gol dio paso a unos minutos dinámicos en los que el Cádiz volvió a pisar el área, aunque sin convertirlo en ocasión, y el Burgos también empezó a dar muestras que verse por detrás en el marcador no le iba a afectar mucho. Poco a poco los de Ramis empezaron a instalarse en la parcela cadista, alargaron sus posesiones con paciencia y se adueñaron del juego llegando con frecuencia hasta las inmediaciones del área. Faltaba solo convertirlo en ocasiones y no concederlas atrás, donde otra vez fueron un par de bisoñeces defensivas las que dieron alas en ataque a un Cádiz que soló en el minuto 38 amenazó seriamente con un centro cerrado que la zaga burgalesa pudo enviar a córner.

Y llegaron los cinco últimos y prolíficos minutos del primer tiempo. Corría el 41 cuando recibiendo de saque de esquina Atienza conectó un disparó que obligó a lucirse a Víctor Aznar, el despeje le cayó esta vez a Lizancos y su disparo lo desvió con la punta de la bota lo justo y necesario Grego Sierra para alojar el balón a la red.

Las tablas hacían justicia a los méritos de unos y otros, pero no se conformó el Burgos solo con ello. Amagó con darle al Cádiz la iniciativa que los de Garitano solo habían tenido en los primeros compases, pero a la primera que tuvo volvió a asestar el golpe arriba. Una rápida transición llegó en el vértice del área a Íñigo Córdoba, la dejó en corto para Lizancos y este la puso medida por bajo en el área pequeña, donde apareció David González para rematar a placer al fondo de las mallas.

Consumada la remontada en cinco minutos de ensueño, se llegó a un descanso en el que Gaizka Garitano movió nada menos que tres piezas en su equipo. Si buscaba un giro radical, a punto estuvo de encontrarlo a los dos minutos de la reanudación, cuando una salida dubitativa de Ander Cantero propició el remate letal de Kovacevic. El Nuevo Mirandilla lo celebró como el empate, pero tras tres largos minutos de revisión el colegiado rumano adscrito al comité valenciano Claudiu Muresan lo anuló por fuera de juego previo al centro al área.

No perdió tanto fuelle el Cádiz tras su impetuoso arranque como lo había hecho en el primer tiempo, pero pese a la necesidad de los amarillos de irse arriba a por el empate lo cierto es que volvieron a sufrir un cierto efecto gaseosa que solo el Burgos supo aprovechar para seguir amenazando en ataque. Al paso por el cuarto de hora a David González se le fue alto un remate que olía a media sentencia, aunque también el Cádiz estuvo cerca de la igualada en sendos remates de Efe, que disparó desviado en posición inmejorable, y de Suso, a cuyo intento también le sobró altura.

Con el Cádiz intentado llevar el mando pero sin inquietar demasiado a un Burgos muy aplicado en la presión y eficaz a la hora de cerrar los espacios por donde los amarillos querían construir, se entró en los últimos diez minutos Llegaron los de Ramis ya con tres cambios hechos, con las entradas de Sergio González y Mateo Mejía en la primera ventana y la posterior de Kevin Appia por un Íñigo Córdoba que se marchó tocado.

Como era de esperar, en el tramo final el Cádiz puso cerco a la portería de Ander Cantero, que tras resolver por alto un balón aéreo y ver como otro se paseaba por el área pequeña, intervino con seguridad en el 85’ a remate de cabeza de Roger Martí, que a la vez que tocó el balón chocó con la testa de Grego Sierra y ambos tuvieron que ser atendidos.

El parón llevó el tiempo de añadido hasta los once minutos que acabaron siendo catorce. No se le habrían hecho largos al Burgos de haber encontrado puerta un disparo de Kevin Appin en el segundo del alargue, pero pese a que la mínima diferencia no les permitió bajar la guardia, lo cierto es que los de Luis Miguel Ramis siguieron haciendo de la presión alta y de la atención defensiva la fórmula para seguir ganando duelos y la ocasión que la afición gaditana esperó hasta el final ni tan siquiera llegó.

Lo que sí llegó fue la cabalgada en solitario de Mateo Mejía ya en el doce del añadido. Fue derribado en el área y el colegiado señaló un penalti que no admitió discusión. El propio Mejía lo ejecutó, lo lanzó ajustado a la izquierda y lo convirtió en el definitivo 1-3, tras el cual ya ni se sacó de centro.

CÁDIZ CF - BURGOS CF, 1-3

Cádiz CF:Víctor Aznar; Iza, Kovacevic (Roger Martí, 76’), Iker Recio, Raúl Pereira (Mario Climent, 46’); Ontiveros (De la Rosa, 90+5’), Álex, Sergio Ortuño, Tabatadze (Efe, 46’); Suso y García Pascual (Dawda, 46’).

Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; David González (Mario Cantero, 89’), Morante, Atienza, Íñigo Córdoba (Kevin Appin, 77’); Curro Sánchez (Sergio González, 67’) y Fer Niño (Mateo Mejía, 67’).

GOLES: 1-0 (16’): Ontiveros. 1-1 (41’): Grego Sierra. 1-2 (45’): David González. 1-3 (90+14’): Mateo Mejía, de penalti.

ÁRBITRO: Sergiu Claudiu Muresan (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Sergio Ortuño, Dawda y Suso; y a los visitantes Morante, Sergio González, Florian Miguel y Mateo Mejía.

CAMPO: Nuevo Mirandilla. 15.127 espectadores.