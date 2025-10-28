El Burgos CF sufre lo indecible para pasar de ronda en la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos estará en la segunda ronda de la Copa del Rey tras sufrir mucho y necesitar la prórroga para tumbar al Atlético Tordesillas, de Tercera RFEF. Los vallisoletanos pusieron a los burgaleses contra las cuerdas al adelantarse mediado el segundo tiempo, una ventaja que solo un remate de cabeza de Iván Martínez ya en el añadido pudo igualar para llevar el partido al tiempo suplementario. En él, otro cabezazo, esta vez de Lizancos, desesquilibró la contienda en el 116 para dar el pase al Burgos, que todavía tuvo que ampararse en una parada de Jesús Ruiz para evitar un desenlace por penaltis.

Luis Miguel Ramis dio la oportunidad a algunos de los menos habituales en la liga y a hasta tres jugadores con dorsal del filial, Iván Martínez, Marcelo y Fermín. El once experimental no fue obstáculo para que el Burgos saliera dispuesto a hacer notar de inicio las tres categorías de diferencia que separan a ambos equipos, con los burgaleses teniendo el balón y, cuando lo perdían, presionando en el centro del campo para recuperarlo antes que los vallisoletanos pudieran pensar mucho.

Sin embargo, tardó poco el Tordesillas en encontrar la manera de neutralizar la iniciativa inicial de los de Ramis, que taparon bien los primeros intentos de aproximarse de los locales a la vez que trataban de construir en ataque con cambios de orientación y pases en corto que permetían acercarse al área pero sin mordiente para crear peligro. De hecho, no llegó el Burgos en el primer tiempo a disparar entre los tres palos de la portería de Farolo.

En cambio, sí estuvo cerca del gol el Tordesillas por tres veces, primero en un disparo de Dani Díez que se marchó fuera y luego en una internada de Jesús Torres que la zaga burgalesa pudo mandar a córner. Pero para ocasión clara de los vallisoletanos, la que mediado el primer tiempo tuvieron los tres hombres que se plantaron solos ante Jesús Ruiz sin que acertaran a definir. Robó en la medular Fer, le acompañó en la carrera Conejo y se les unió Chatún con la defensa ya superada. Conejo recortó al portero burgalés y el gol parecía cantado en Las Salinas, pero en lugar de optar por el disparo lo hizo por asistir atrás, con poca precisión y dando tiempo al Burgos a replegarse para acabar salvando la situación.

Fue el aviso que necesitaban los de Ramis para despertar del letargo que les había llevado a sus peores minutos. Hasta el descanso, el peligró lo creó el Burgos, pero sin encontrar ni tan siquiera el camino entre los tres palos de Farolo. Mario González encaró al guardameta local en un mano a mano pero resolvió con un disparo demasiado alto, un barullo a la salida de un córner no tuvo remate cuando todo parecía fácil para que alguine impulsara el balón a las mallas, y Kevin Appin tampoco encontró portería en su disparo poco antes que una de las torretas de luz de Las Salinas se fundiera y el partido estuviera detenido por unos minutos, afortunadamente pocos.

Un avisó de Miguel Hernández para el Tordesillas y un remate de Iván Martínez bloqueado por la zaga local fue lo último de u primer tiempo en el que Fermín se erigió como el mejor en las filas burgalesas, ya que muchas de las acciones ofensivas nacieron o cuanto menos pasaron por sus botas.

Si alguien creía que el paso por los vestuarios serviría para que el Burgos saliera más dispuesto a resolver conforme a su condición de favorito, se encontró con la sorpresa de ver que era el Tordesillas el que más hacía por crear peligro en el área rival. Hasta tres ocasiones tuvieron los de Álex Izquierdo en los primeros cinco minutos, en los que lo probaron con un remate de Jeús Torres, una internada de Conejo y otra de Dieguito que, tras pasar por los pies de Dani Díez, murió al no llegar Chatú por pelos al remate.

Se sacudió el Burgos el sorprendente asedio vallisoletano, pero ello no impidió que mediado el segundo tiempo el excelente partido de los locales encontrara premio. Corría el minuto 64 cuando Conejo puso el balón en el área y Chatún lo recogió para resolver con un disparo cruzado que mandó el balón a la red ante la descolocada defensa burgalesa.

Los de Luis Miguel Ramis estaban contra las cuerdas y el técnico completó con las entradas de Fer Niño y David Gonzalez los cambios que ya había empezado a hacer antes del tanto encajado, cuando puso en el verde a Morante, Íñigo Córdoba y Mateo Mejía. No le quedaba otra al Burgos que poner toda la carne en el asador, pero el Tordesillas seguía bien puesto atrás y las ocasiones no llegaban con claridad.

Los vallisoletanos casi sentencian en el minuto 87, cuando el recién incorporado Escu la puso en el área donde Miguel Hernández no llegó por muy poco a un remate a placer. En los últimos minutos, asumió Íñigo Córdoba el mando de las operaciones del Burgos, y un centro suyo desde la izquierda cuando el cronómetro ya estaba en el tiempo de añadido encontró el certero remate de cabeza de Iván Martínez, que mandando el balón a las mallas llevó el partido a la prórroga.

El tiempo suplementario se le complicó al Burgos cuando, ya con el cambio extra realizado con la entrada de Lizancos, Saúl del Cerro se lesionó. No dejó el campo, pero anduvo ya renqueante sobre el campo y apenas pudo intervenir. Sin embargo, no fue obstáculo suficiente para que los de Ramis fueran mejores en la prórroga, en la que llevaron la iniciativa en todo momento y, tras un par de ocasiones de David González y Fermín, el mejor en las filas burgalesas, asestaran el golpe definitvo en el minuto 116. Fermín levantó la cabeza y puso el balón en el segundo palo, donde Lizancos conectó el remate de cabeza que puso el 1-2.

Para hacerlo definitivo, tuvo que sobrevivir el Burgos a la última ocasión de un Tordesillas al que no le faltó coraje y tuvo el empate cerca en un remate de Miguel Velázquez que obligó a lucirse a Jesús Ruiz para evitar que todo se resolviera en los penaltis.

ATLÉTICO TORDESILLAS - BURGOS CF, 1-2

Atlético Tordesillas: Farolo; Dieguito (Sana, 86´), Joan Castaño, Abraham, Manja; Conejo, Miguel Hernández (Velázquez, 68´), Fer, Dani Díez (Popi, 86´); Jesús Torres (Emi, 68´) y Chatún (Escu, 74´; Chirola, 108´).

Burgos CF: Jesús Ruiz; Brais (David González, 67´), Saúl del Cerro, Iván Martínez, Buñuel (Lizancos, 98´); Marcelo (Íñigo Córdoba, 58´), Mario Cantero, Fermín, Appin (Morante, 58´); Mario González (Fer Niño, 67´) y Mollejo (Mateo Mejía, 58´).

GOLES: 1-0 (64´): Chatún. 1-1 (90+2´): Iván Martínez. 1-2 (116´): Lizancos.

ÁRBITRO: Eder Mallo Fernández (comité castellanoleonés). Tarjeta amarilla a los locales Joan Castaño, Miguel Hernández, Chatún, Dieguito, Abraham y Conejo; y al visitante Mateo Mejía.

CAMPO: Las Salinas. Unos 2.000 espectadores.