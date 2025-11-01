El Burgos CF suma y sigue ante el Leganés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos confirmó que se encuentra en un momento dulce de juego y resultados. Ayer, en Butarque, sumó la tercera victoria consecutiva protagonizando una remontada tras el descanso. Los hombres de Luis Miguel Ramos jugaron un partido muy serio, tanto en defensa como en ataque, y supieron sobreponerse al madrugador tanto de los madrileños. La rápida reacción castellana tras el 1-0 fue clave para que no aparecieran los nervios en las filas albinegras.

No tardó en golpear el conjunto madrileño. En su primera acción clara de ataque consiguió abrir el marcador en Butarque. Un remate de Álex Millán con la derecha desde el centro del área fue el 1-0. Un duro golpe para un Burgos que apenas había entrado en el partido. Sin embargo, la alegría la duró muy poco al Leganés. Los hombres de Luis Miguel Ramis supieron sobreponerse a la adversidad. Dos minutos después, un tiro raso de Fer Niño junto al palo izquierdo, tras un lanzamiento de falta, devolvió la igualdad en el marcador. Todo empezaba de nuevo.

Fue el Leganés el que arriesgó más. Juan Cruz y Álex Millán lo intentaron ante Ander Cantero, pero con escasa fortuna. Los minutos fueron transcurriendo sin que sucediera absolutamente nada. Mucho centrocampismo y escasas oportunidades claras de gol. Mientras, el Burgos se defendía con mucho orden y esperaba su oportunidad para volver a sorprender a un rival que aceleró el ritmo en los últimos minutos de la primera parte.

En el minuto 41, Ignasi Miguel inquietó la portería de Ander Cantero con un remate de cabeza a quemarropa desde la derecha tras una asistencia de Juan Cruz, uno de los jugadores locales más activos. La defensa castellana se multiplicó por momentos ante el empuje de un Leganés que quería irse al descanso con ventaja en el marcador.

Ya en tiempo de añadido, llegó el 1-2. Un remate de Miguel Atienza por el centro de la portería, tras una asistencia de David González en una acción a balón parado permitió al Burgos irse al vestuario con ventaja. Aún hubo tiempo, para una nueva ocasión visitante. Un remate fallado por Iván Morante desde más de trenta metros pudo ser el tercero.

Tras el paso por los vestuarios, se mantuvo el mismo guió. Ambos equipos rivalizaron en ambición y ganas de llevarse los tres puntos. Iván Morante fue el primero en disponer de una opción de gol en un remate desde fuera del área que no encontró portería. La respuesta local fue remate de cabeza desde el centro del área de Álex Millán. Poco después, fue el turno de Lalo Aguilar, con un nuevo remate de cabeza tras una asistencia de Juan Cruz con un centro al área tras un saque de esquina. El marcador no se movió.

Con el paso de los minutos, el enfrentamiento se aceleró aún más. En el minuto 68, el colegiado anuló por el VAT un gol que había conseguido David González. Estaba en posición de fuera de juego. Ni los cambios mejoraron las prestaciones de los dos equipos en ataque.

En los últimos minutos del partido, el Burgos dio por buena su ventaja y renunció a marcar más goles. Se centró en mantener su mínima renta en el marcador cediendo el balón a un Leganés de Paco López que fue descaradamente al ataque en busca, al menos, de salvar un punto. No consiguió su objetivo.

CD LEGANÉS - BURGOS CF, 1-2

CD Leganés: Juan Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel (Miguel, 46’), Jorge Sáenz; Diawara, Cissé (Melero, 61’); Juan Cruz, Álex Millán (Pauwels, 73’), Duk (Diego García, 85’); y Óscar Plano (Roberto López, 73’).

Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba (Sergio, 46’), Grego Sierra, F. Miguel; David González (Mario Cantero, 80’), Miguel Atienza, Iván Morante, Iñigo Córdoba (Appin, 80’); Curro Sánchez (Mollejo, 90’) y Fer Niño (Mateo Mejía, 86’).

GOLES: 1-0 (6’): Álex Millán. 1-1 (8’): Fer Niño. 1-2 (45’+): Miguel Atienza

ÁRBITRO: González Esteban, del colegio vasco. Amonestó a los locales Miguel, Jorge Sáenz, Lalo Aquilar y Duk; y a los visitantes Lizancos, Aitor Córdoba y Curro Sánchez.

CAMPO: Ontime Butarque. Unos 12.000 espectadores.