Las mejores fotos de la gran victoria del Burgos CF ante el Leganés

El equipo blanquinegro suma y sigue en la liga con una nueva victoria que le coloca en la zona alta de la clasificación

Los jugadores celebran con la afición la victoria ante el Leganés.

Los jugadores celebran con la afición la victoria ante el Leganés.

El Burgos CF volvió a ganar y puso de manifiesto el momento dulce por el que atraviesa el equipo después de una victoria en la que los de Ramis se tuvieron que sobreponer a un tempranero gol del Leganés. Tras el empate de Niño a los pocos minutos de encajar, Atienza marcaba al filo del final de la primera parte. 

Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF.LALIGA

El Burgos CF asalta Butarque

