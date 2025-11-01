Las mejores fotos de la gran victoria del Burgos CF ante el Leganés

Los jugadores celebran con la afición la victoria ante el Leganés.LALIGA

El Burgos CF volvió a ganar y puso de manifiesto el momento dulce por el que atraviesa el equipo después de una victoria en la que los de Ramis se tuvieron que sobreponer a un tempranero gol del Leganés. Tras el empate de Niño a los pocos minutos de encajar, Atienza marcaba al filo del final de la primera parte.