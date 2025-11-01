Las mejores fotos de la gran victoria del Burgos CF ante el Leganés

El Burgos CF volvió a ganar y puso de manifiesto el momento dulce por el que atraviesa el equipo después de una victoria en la que los de Ramis se tuvieron que sobreponer a un tempranero gol del Leganés. Tras el empate de Niño a los pocos minutos de encajar, Atienza marcaba al filo del final de la primera parte.
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque
Imagen del partido entre el Leganés y el Burgos CF. LALIGA
El Burgos CF asalta Butarque