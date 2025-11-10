El Burgos CF amarra un punto en un partido muy exigente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Logró un punto de oro el Burgos ante el Castellón en un encuentro en el que los de Luis Miguel Ramis, que no estuvieron bien, sufrieron mucho. Y es que los locales estuvieron siempre a merced de un rival que presionó mucho y generó numerosas llegadas, aunque pagó sus imprecisiones y se quedó sin premio. Los de Ramis, por su parte, defendieron cómo pudieron y buscaron el gol al contragolpe, sobre todo con un Fer Niño muy intenso, pero que tampoco tuvo acierto.

Comenzó el encuentro con muchas imprecisiones. El Castellón consiguió en los primeros minutos imponer el juego que le gusta, presionando la salida de balón del Burgos, moviendo el balón con mucha velocidad y muy vertical. Un fútbol que generó de inicio un auténtico corre calles. Sufría el Burgos con ese juego y en el minuto 7 se llevó el primer susto serio en un gol anulado por fuera de juego a Ousmane Camara.

Poco a poco se fue calmando el partido y el Burgos se asentaba en el terreno de juego, cerrando bien los espacios ante los intentos de incursión del equipo orellut, que seguía buscando con ahínco la portería de los locales, sobre todo con las internadas de Mabil por banda derecha. Mientras, el Burgos apenas salía de su área, salvo en alguna acción aislada de Fer Niño, como la del minuto 14, cuando se fue en velocidad y acabó provocando la falta de Alberto. Ejecutaba la falta directa Curro, perfecta, obligando a lucirse al guardameta visitante.

Seguían las imprecisiones en uno y otro equipo, lo que posibilitaba las idas y venidas de locales y visitantes, aunque sin demasiadas ideas para finalizar. Y en una de ellas, en el minuto 23, la tuvo Fer Niño, que enviaba muy desviado tras un gran pase de David González.

Seguía el Castellón presionando con todo sobre el Burgos y atacando prácticamente con todos sus hombres ante un rival que achicaba balones como podía. Y a punto estuvo de llegar el 0-1, en el minuto 35, en una pérdida de balón de Morante que cazaba Camara y remataba Suero, obligando a intervenir a Cantero para enviar el balón a córner.

La polémica llegaba en el minuto 39, cuando el jugador orellut, Alberto Jiménez, derribaba a Curro en el uno contra uno, pero le perdonaba el colegiado la segunda amarilla al considerar que el jugador local había iniciado la jugada en fuera de juego.

Ya en el minuto 43 era el Castellón el que pedía penalti en una internada de Cala en el área. Caía el delantero orellut cuando, al intentar armar el remate, tropezaba con la pierna de Atienxa. Pero ni el colegiado ni el VAR apreciaron nada punible y al descanso se llegaba con el cero a cero en el marcador.

No cambiaba la dinámica del partido en el inicio de la segunda mitad. Seguía la presión del Castellón y las imprecisiones de unos y otros. La tuvo el Castellón en el 48 en una contra muy rápida que Mabil enviaba fuera, mientras Fer Niño la tenía poco después tras recuperar un balón en la defensa y plantarse solo en el área visitante, pero su remate se estrellaba en el palo.

Pese a esa ocasión, lo cierto es que no estaba bien el Burgos en esta segunda mitad. Habían cedido muchos metros los de Ramis, que defendía con problemas y no conseguía salir de su área con el balón controlado. Mientras, el Castellón seguía acumulando llegadas y generando sensación de peligro en cada una de ellas. Se le resistía el gol a los orelluts, y el técnico visitante optaba, en el minuto 65, por meter más pólvora y dar entrada a Pablo y Jakobsen.

Lo intentaba el Burgos en otra gran jugada de Fer Niño, que le ponía un balón de oro a Morante dentro del área, pero este remataba demasiado flojo y centrado, directo a las manos del portero.

El Castellón era dueño del centro del campo y dominaba por completo el partido y a punto estuvo de adelantarse en el minuto 74 en una buena jugada de Cala que conseguía cortar providencial Aitor Córdoba cuando este armaba el remate.

Intentaba cambiar la dinámica Luis Miguel Ramis con un doble cambio y daba entrada a Sergio y Fermín. Lo intentaba el Burgos, pero lo hacía sin convicción en su juego y no conseguía generar peligro. daba entrada Ramis a Mateo, que en el primer balón que tocaba ponía un buen balón al área, aunque no encontraba a nadie. Tampoco el Castellón conseguía su objetivo y el encuentro acababa con un buen punto para el Burgos, visto lo visto.

BURGOS CF - CD CASTELLÓN, 0-0

Burgos CF: Cantero; Brais (Fermín, 75´), Sierra, Aitor Córdoba, Lizancos, Íñigo Córdoba (Appin, 59´), Morante, Atienza, David González (Mollejo, 59´), Niño (Mateo, 86´), Curro (Sergio González, 75´).

CD Castellón: Matthys; Alberto, Mellot, Salva Ruiz (Pablo, 65´), Mabil, Barri, Gerenabarrena (Ronaldo, 78´), Lucas, Cala (Douglas, 84´), Camara (Markanich, 84´), Suero (Jakobsen, 65´).

ÁRBITRO: Carlos Muñiz Muñoz (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a David González, Íñigo Córdoba; Suero, Alberto.

CAMPO: El Plantío. 9.152 espectadores.