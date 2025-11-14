El Burgos CF y la Fundación Caja de Burgos renuevan su compromiso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF y la Fundación Caja de Burgos han renovado el compromiso entre ambas entidades en forma de un patrocinio que se prolonga por una temporada más, la 2025/2026. Con este acuerdo, la entidad burgalesa mantiene un apoyo fundamental para el club, especialmente, para la sección femenina, con el que todos los equipos de estas categorías portarán el logo de la Fundación Caja de Burgos en el pantalón de juego.

El consejero delegado del Burgos CF, Alejandro Grandinetti, ha agradecido el compromiso de la Fundación Caja de Burgos y ha recalcado la importancia del acuerdo: “Estamos muy orgullosos de seguir caminando junto a la Fundación Caja de Burgos. Ambas entidades estamos unidas por el respeto, el trabajo y la lucha por una sociedad burgalesa mejor. Con este acuerdo, buscamos especialmente brindar a todas las jóvenes burgalesas la posibilidad de seguir desarrollándose en el ámbito deportivo, que es un espacio de crecimiento y de empoderamiento para las mujeres hoy en día. Estamos encantados de ampliar nuestra relación con una entidad como Fundación Caja de Burgos, con la que compartimos valores y metas”.

Por su parte, Rafael Barbero, CEO de la Fundación Caja de Burgos, ha mostrado su gratitud hacia el Burgos CF por llevar a cabo el acuerdo y ha destacado la repercusión que tendrá en el desarrollo del deporte femenino: “Estamos encantados de mantener esta unión con una entidad como el Burgos CF, con tanta influencia en el deporte y en la sociedad burgalesa. Queremos seguir dando pasos en el apoyo al deporte femenino y a su desarrollo y, este convenio, nos permite hacerlo de la mano de un club con el que compartimos valores. Quiero agradecer al Burgos CF las facilidades de cara a alcanzar este acuerdo y quiero transmitir nuestra voluntad para seguir trabajando conjuntamente en el futuro en pro de todas estas metas que compartimos en el ámbito social y deportivo de la ciudad”.