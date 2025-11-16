Un doblete de Mario González da el triunfo al Burgos CF en el derbi ante el Mirandés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No pudo Jesús Galván estrenarse con victoria y el Mirandés acabó cayendo por 0-2 en el derbi. Un 0-2 que resulta, quizás, demasiado abultado para los méritos de uno y otro equipo en un derbi en el que los rojillos pusieron más ganas, aunque pocas ocasiones claras y el Burgos puso el acierto, convirtiendo en gol dos de las pocas llegadas que protagonizó al área contraria.

Se vivía ambientazo de derbi en Mendizorrotza en un encuentro que, de inicio, no ofreció sorpresas. El Mirandés salió a por todas, haciéndose dueño del balón y buscando presionar arriba la salida de balón del Burgos para tratar de generar espacios para Carlos Fernández y Alberto Marí. Mientras, el Burgos, con un 4-4-2 muy adelantado, dejaba tocar al Mirandés en su campo, pero vigilaba bien a Thiago y Aarón para que estos no pudiesen recibir balones, con las líneas muy juntas y sin dejar apenas espacios.

Apretaban los rojillos buscando el error del Burgos y probaban los locales con un balón colgad sobre Marí, que no conseguía rematar con acierto. Poco después, en el 8, volvía a intentarlo Juan Gutiérrez con otro balón colgado buscando la cabeza de Marí, que tampoco encontraba hueco.

El Mirandés quería meterle ritmo al partido, mientras el Burgos iba a lo suyo, tratando de que no pasasen cosas en Mendizorrotza y arañándole minutos al crono con la portería todavía a cero. Seguía intentándolo mientras el Mirandés, que probaba con un balón largo de Pablo buscando a Carlos Fernández, pero despejaba la defensa burgalesa. Pese a ello, parecía que se salía con la suya el Burgos, que impedía que el Mirandés se hiciese con el control del balón y del partido e imponía el ritmo que él quería. Aún así, el Mirandés conseguía llegar de nuevo en una ocasión clara en el minuto 24, pero Tamarit acababa enviando fuera. Y en el 27 Carlos Fernández no llegaba por poco a otro balón colgado al área.

La dinámica del partido no cambiaba. El Mirandés lo intentaba pero no conseguía crear ocasiones claras y el Burgos se mantenía firme en su propósito de no dejar hacer al rival y esperar su ocasión, que llegó en el minuto 44, en un balón largo que rechaza la defensa local y Lizancos, llegando desde atrás, aprovecha el rechace para armar el remate, que detenía Juanpa.

Fue la última acción de la primera mitad, que acabó con el cero a cero inicial. Un cero a cero que tampoco tenía visos de cambiar en el inicio de la segunda mitad. Y es que la dinámica del partido no cambió un ápice tras el descanso. El Mirandés seguía tocando y buscando la puerta contraria, pero no conseguía generar ocasiones claras ante un Burgos muy bien plantado que incluso parecía haber dado un pequeño paso al frente y en el 48 lo intentaba Florian Miguel con un remate de cabeza desde el interior del área que se iba alto.

El partido se jugaba prácticamente por completo en el centro del campo, aunque es cierto que poco a poco los de Luis Miguel Ramis trataban de salir con el balón controlado y empezaba a acercarse al área local, aunque duraba poco esa sensación y el partido volvía a los mismos derroteros de la primera mitad, con pocas ocasiones en ningún área y el Burgos encerrado en su campo. Tuvo que intervenir Ander Cantero en un remate de Martín Pascual que detenía sin problemas el meta burgalés. Parecía que apretaban los rojillos, que protagonizaban un par de llegadas al área contraria en apenas cinco minutos, aunque sin mucho más peligro.

El partido olía a cero a cero, pero en el minuto 83 Morante recibía un balón en el pico del área y armaba el remate, iba directamente fuera el balón, pero intervenía Mario, que acababa de salir y conseguía adelantar a los burgaleses en el marcador aprovechando el error de la defensa rojilla.

Le tocaba al Mirandés echar el resto en busca del empate, pero lo que llegaba era el 0-2 en un penalti por mano de Tamarit dentro del área que Mario no desaprovechaba, engañando a Juanpa para certificar el triunfo de los hombres de Ramis.

No hubo tiempo para más y los burgaleses se llevaron el derby ante un Mirandés que lo intentó más, pero al que le faltaron ideas para romper el partido y que acabó jugando siempre a lo que quisieron los visitantes.

CD MIRANDÉS - BURGOS CF, 0-2

CD Mirandés: Juanpa, Martín (Etienne Eto´o, 92´), Juan Gutiérrez, Tamarit (Hugo Novoa, 92´), Pablo Pérez, Postigo, Thiago Helguera (El Jebari, 92´), Bauzà, Aarón Martín (Álex Suárez, 69´), Carlos Fernández, Alberto Marí (Gonzalo Petit, 74´).

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Sergio González (Aitor Córdoba, 60´), Grego Sierra, Florian Miguel, Morante, Atienza, David González (Víctor Mollejo, 71´), Iñigo Córdoba (Kévin Appin, 60´), Curro (Fermín García, 80´), Fer Niño (Mario González, 80´).

GOLES: 0-1 (84´) Mario González. 0-2 (90´) Mario González (pti.).

ÁRBITRO: De Ena Wolf (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Pablo Pérez, Juan Gutiérrez, Martín, Tamarit; Sergio González.

CAMPO: Mendizorrotza. 4.985 espectadores