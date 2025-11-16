El Correo de Burgos

El emocionante derbi burgalés en imágenes

El Burgos CF se impone al Mirandés en los instantes finales con un doblete de Mario González

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.LALIGA

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El Burgos CF se llevó la victoria en el derbi ante el Mirandés en un partido que se decidió en los momentos finales. La salida de Mario González en los últimos minutos revolucionó el encuentro con un doblete que decantó la balanza a favor de los Luis Miguel Ramis. 

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.LALIGA

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

Imagen del partido entre el CD Mirandés y el Burgos CF.

