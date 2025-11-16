El emocionante derbi burgalés en imágenes

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.LALIGA

El Burgos CF se llevó la victoria en el derbi ante el Mirandés en un partido que se decidió en los momentos finales. La salida de Mario González en los últimos minutos revolucionó el encuentro con un doblete que decantó la balanza a favor de los Luis Miguel Ramis.