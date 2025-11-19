Sergio González: "Es muy difícil puntuar en esta categoría y hay que darle valor a cada punto"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Sergio González recuerda que la victoria en el derbi ante el Mirandés fue toda una alegría para la plantilla. "Las victorias te dan confianza y más en un derbi. Los jugadores me habían transmitido todo lo que significa ganar al CD Mirandés y el tiempo que llevábamos sin hacerlo, por lo que es una victoria especial".

Es momento, de pensar en el próximo reto. "Afrontamos ahora otra semana con un partido ilusionante, así que vamos a por más”, indica. En este sentido, en el partido contra el Racing de Santander del próximo domingo, a las 18.30 horas, en El Plantío, “sabemos que el estadio se va a llenar, que la gente va a responder y nosotros no podemos ser menos. Vamos a salir a por todas, a por los tres puntos para seguir viéndonos arriba, que es lo que nos gusta a todos, y juntos seguro que será más fácil".

Se trata de un rival complicado, "ellos está claro que tienen muchísima calidad, pero vamos a trabajar esta semana al máximo para preparar bien este partido”. Se trata de un rival con "jugadores de mucha calidad en ataque, pero somos capaces de contrarrestar su juego. Tenemos que estar muy concentrados en defensa, pero también estar acertados en nuestras acciones ofensivas para poder hacerles daño”.

Le gusta que el equipo esté en la zona alta, aunque avisa que es una competición muy igualada. “Ya sabemos cómo es esta categoría y lo apretado que está todo. nosotros somos ambiciosos y nos gusta vernos arriba. Sabemos que es muy difícil puntuar en esta categoría y hay que darle valor a cada punto".

Apela a la unidad. "Hay que estar unidos y seguir trabajando en la línea que estamos, porque es la mejor manera de poder seguir mirando hacia arriba”. En este sentido, "el vestuario está muy unido desde el primer día y tenemos mucha confianza. Es inevitable, tal y como estamos ahora, vernos ahí arriba en la clasificación y que tengamos más ganas que nunca de demostrar. Cuando las cosas van así es todo mucho más fácil y se ve reflejado en los entrenamientos y en los partidos".

Sobre su situación en el equipo, “desde el primer día que llegué al club me he sentido muy bien. Los compañeros son gente cercana y sencilla, lo que me ha facilitado mucho la adaptación. Sí que es cierto que ahora se complica un poco con el frío [se ríe], pero estoy muy a gusto porque, además, están yendo las cosas bien en el campo”.

Como defensa central, la competencia es dura para tener minutos. "Con Aitor Córdoba me llevo genial. Es una maravillosa persona y un grandísimo capitán. Somos cuatro buenos centrales y tenemos mucha competencia interna, pero siempre sana. Juegue quien juegue, hablamos entre nosotros, nos animamos, y sabemos que los que salgan al campo van a rendir al máximo”, asegura.