El Burgos CF amarra a David González, la perla de su cantera, hasta 2029

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

David González Ballesteros, la perla de la cantera blanquinegra y jugador revelación en lo que llevamos de temporada liguera, seguirá vinculado al Burgos CF hasta junio de 2029, tras ampliar su contrato por tres temporadas más respecto al acuerdo que firmó el pasado verano, cuando regresó al club procedente del Real Madrid Castilla.

El club amarra a un jugador joven, de gran valía y proyección, llamado a ser el estandarte de la casa blanquinegra y que ha pasado de promesa a ser una pieza fundamental en la rotación del centro del campo, incluso alcanzando la titularidad con regularidad, gracias a su madurez y su capacidad para asumir responsabilidades en la organización del juego.

Nacido en Burgos en junio de 2002, González se formó durante siete temporadas en la cantera del Burgos CF, antes de pasar por el CD Numancia y completar su desarrollo en la estructura formativa del Real Madrid, con el que compitió en el Juvenil A y en el filial de Primera Federación y durante su última etapa participó en varias sesiones de entrenamiento con el primer equipo en Valdebebas dirigido por Carlo Ancelotti.

Su regreso al Burgos CF se formalizó en julio de 2024 tras finalizar su contrato con el Real Madrid. Eligió entonces volver al equipo de su ciudad con un compromiso inicial de tres temporadas, un fichaje que fue muy bien acogido por la afición burgalesa y que fue interpretado dentro del club como una incorporación con peso específico. Apenas un año después, esa apuesta mutua se prolonga con una renovación que refuerza el vínculo entre el jugador y el proyecto de Marcelo Figoli y que garantiza su continuidad en la plantilla hasta el final de la temporada 2028/2029.

Desde su llegada, David González ha conseguido consolidarse en el primer equipo. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el centro del campo, sea como organizador, interior o mediapunta, y ha sido un recurso importante para el cuerpo técnico que encabeza Luis Miguel Ramis.

El centrocampista burgalés destaca esta temporada por su lectura del juego, su precisión en el balón parado y su intervención en el área, tanto en la finalización como en la asistencia. En lo que va de Liga, ha mantenido una línea de rendimiento constante, asumiendo responsabilidades con naturalidad en escenarios de exigencia competitiva, como atestigua el gol de la victoria para el Burgos CF que marcó de penalti en el partido contra la Real Sociedad B a falta de siete minutos para el final del encuentro.

La renovación responde también al modelo de continuidad que el Burgos CF busca mantener, con la particularidad de que David González encarna un perfil de futbolista con formación en la casa blanquinegra, lo que le proporciona un gran conocimiento del entorno y una vinculación muy acusada con su ciudad y la afición.

Desde su regreso, su figura ha crecido dentro del equipo y el paso previo por una cantera como la del Real Madrid no ha hecho sino reforzar su madurez profesional y su capacidad de adaptación al ritmo de Segunda División.

Como es lógico, la respuesta de la afición en El Plantío ha sido inmediata, ya que el público burgalés reconoce en él a un jugador que representa a la ciudad en el campo, que asumió el reto de regresar al club en un momento importante de su desarrollo y que se ha integrado con naturalidad en la dinámica del primer equipo. Su presencia en cada convocatoria despierta atención por parte de los aficionados que celebran sus actuaciones desde la grada.

Con esta renovación, el Burgos CF asegura la permanencia de un jugador que acelera en su desarrollo pero que aún están en fase de consolidación profesional. David González, con 23 años recién cumplidos, va a vivir en el club de su ciuad las temporadas centrales de su carrera, en un entorno que conoce desde niño y con una afición que ha seguido de cerca su trayectoria desde sus primeros pasos en la cantera.