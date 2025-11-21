El Burgos CF prepara el asalto a la cima ante el Racing

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En El Plantío, todo está preparado para un encuentro de alto voltaje deportivo entre dos equipos que se conocen bien y que tras las primeras 14 jornadas han sabido asentarse en los primeros puestos de la clasificación de la Liga Hypermotion. El Burgos CF, cuarto en la tabla con 25 puntos, recibe este domingo a las 18:30h al Racing de Santander, segundo con 26, en un partido que puede mover de sitio a varios de los equipos de cabeza, estando, como están los cinco primeros de la lista separados por sólo un punto. Ganar a orillas del Arlanzón supondría un impulso directo para el vencedor y también la posibilidad de escalar al primer puesto si los resultados acompañan. En el caso del Racing, esa opción está aún más abierta porque está empatado a puntos con Deportivo y Las Palmas, que al cierre de esta edición se enfrentaba al Albacete.

El equipo de Luis Miguel Ramis afronta este encuentro con el conjunto santanderino con casi toda la plantilla disponible, ya que sólo Chapela sigue fuera puesto que «todavía necesita alguna semana más para participar», según confirmó el entrenador, quién valoró positivamente la situación general del grupo a la vista del trabajo desarrollado en la ciudad deportiva preparando el complicado choque ante el Racing.

En su análisis previo, Ramis no dejó lugar a dudas sobre la «importancia» que otorgan a este enfrentamiento, aunque recordó que «en ningún partido se suman cinco puntos», un matiz con el que el técnico tarraconense quiso poner en valor la regularidad como clave para sostenerse en la parte alta de la tabla, tal y como ha reiterado en comparecencias previas a lo largo de este primer tramo de liga. La diferencia está en que Ramis sí mira a la clasificación ahora que el equipo pelea con los rivales de la parte alta de la tabla, en vez de recurrir a la cantinela de amarrar los 50 puntos que tantas veces se ha escuchado en la sala de prensa del club desde su regreso a Segunda.

Así, de cara a este domingo, el entrenador del conjunto blanquinegro no se plantea otra cosa que salir a por la victoria, propulsados por «el apoyo de nuestra afición» y anuncia que «vamos a ir con todo a por estos tres puntos, con los que sumaríamos 28 y continuaríamos en una situación muy favorable en la clasificación».

Sobre el rival, Ramis reconoció que el Racing es uno de los conjuntos que mejor se está mostrando en esta fase del campeonato, «que viene mucho tiempo haciendo las cosas bien y trabajando con el mismo entrenador» y añadió que se trata de un bloque «con mucho potencial ofensivo contra el que no puedes equivocarte porque te castiga». Sin embargo, el técnico del Burgos se muestra convencido de que su equipo, que viene de enlazar tres victorias consecutivas a domicilio está preparado para competir ese tipo de partidos. «Tenemos nuestra personalidad y deberemos jugar nuestras cartas», explicó, convencido de que el Burgos CF debe imponer su categoría en «un partido equilibrado» en el que debe evitar el «cometer errores para competir el partido hasta el final».

La confianza del míster en la plantilla no se basa solo en esos últimos resultados que le han llegado hasta el cuarto puesto, puesto que Ramis asegura que el equipo ya transmitía buenas sensaciones antes de sumar con regularidad. «Sí que es cierto», admitió, «que el trabajo reluce más ahora que está acompañado de los resultados, pero es algo que veíamos ya antes».

A su juicio, la diferencia está en la inercia positiva que se genera cuando los puntos refuerzan lo que se construye cada semana. «Los resultados son los que te dan la confianza y la inercia positiva. Si estamos a nuestro nivel, podemos competir contra todos», pronosticó.

En ese proceso, la estabilidad emocional dentro y fuera del vestuario ha sido un factor fundamental, ya que, según Ramis, «el grupo es muy estable, muy equilibrado. Nadie se sale del camino».

El míster reconoce que las victorias pueden despertar una euforia circunstancial, sobre todo cuando se consiguen en contextos exigentes como el pasado fin de semana cuando se impuso al CD Mirandés en el derbi provincial. «Lógicamente, las victorias generan esa emoción puntual y más después de una como la de la semana pasada», señaló, aunque insistió en que el equipo tiene la capacidad de volver rápidamente a la concentración. «Tardamos poco en resetear y en enfocarnos ya en el siguiente partido y en seguir mejorando», valoró.

En su análisis dela situación del equipo en la previa de la jornada de Liga, Ramis también tuvo palabras para David, que ha renovado recientemente con el club como premio al rendimiento y a la actitud que ha mostrado desde el inicio. «La renovación de David es totalmente merecida y oportuna. Es un jugador que está aportando mucho y que está rindiendo a un gran nivel», apuntó.

Prometió, además, «seguir trabajando porque esa mejora no pare y siga aumentando más aún su nivel», dado que, en su opinión, se trata de «un chico con una gran actitud y ética de trabajo», que «intenta aprender día a día de sus compañeros y de todos en general», por lo que su continuidad hasta 2029 «es una gran noticia», remarcó el de Tarragona.

El técnico sabe que uno de los puntos a consolidar para seguir compitiendo con solvencia aferrado a la parte alta de la tabla pasa por elevar el rendimiento en casa. Aunque El Plantío ha sido un campo competitivo, todavía hay margen para progresar. «Intentaremos mejorar nuestras cifras en casa», reconoció, consciente de que en una liga tan igualada como esta, cada punto en casa cuenta más. Por eso insiste en no desviarse de lo inmediato, que es «mantenernos en la posición en la que nos encontramos» y, para eso, zanó el míster, «necesitamos mantener los pies en el suelo y seguir trabajando como venimos haciendo, no mirando más allá del siguiente partido».

