Una discutida decisión del VAR condena al Burgos frente al Racing en El Plantío

Una polémica decisión de Luis Bestard, concediendo el 0-2 al Racing de Santander cuando parecía clara la falta previa de Villalibre, dejaba sin opciones al Burgos CF en un encuentro en el que los de Luis Miguel Ramis no merecieron perder. Trataron de jugar al fútbol los locales en la primera mitad, en la que tuvieron incluso alguna que otra ocasión clara, pero aprovechó mejor la suya el Racing, que se adelantaba en el minuto 32 y acababa sentenciando en el 54. A partir de ahí peleó el Burgos, aunque lo hizo más con corazón que con la cabeza.

Comenzó bien el Burgos, que ya en los primeros dos minutos obligó a intervenir a Ezkieta, primero para desviar un centro de Iñigo Córdoba y, justo después, para protagonizar una gran estirada para despejar un remate de Lizancos desde la frontal del área. Presonaban muy arriba los locales la salida de balón del Real Racing Club, que no conseguía pasar del medio campo y veía como los locales, muy enchufados, movían bien el balón, protagonizando dos nuevas llegadas hasta el área de Ezkieta.

Poco a poco, sin embargo, los visitantes se fueron haciendo dueños del balón y obligaban al Burgos a retroceder metros, aunque era estéril la posesión de los visitantes, que seguían sin generar peligro ante un Burgos bien plantado. Al menos hasta el minuto 14, cuando Andrés Martín se plantaba en el área contraria buscando a Villalibre, pero Florian Miguel conseguía desbaratar el peligro.

Había bajado la intensidad después de los primeros cinco minutos, y aunque los visitantes tenían el balón, el encuentro transcurría en gran parte en el centro del campo y la defensa burgalesa apenas sufría, aguantando bien las embestidas locales. Lo intentaban con todo los cántabros, sobre todo tratando de sacar partido de la velocidad de Andrés Martín, que se escapaba en el 24en busca de la portería burgalesa, pero replegó bien el equipo local y Cantero abortaba la jugada.

La respuesta burgalesa llegaba en botas de David González, que se giraba y habilitaba a Fer Niño, pero caía este en la disputa del balón. La falta a punto estuvo de convertirla en gol Curro Sánchez, pero el balón se estrelló en el palo.

Se animaba el Burgos, que volvía a plantarse en el área rival apenas un minuto más tarde, aunque caían en el fuera de juego los locales. Pero fue el Racing de Santander el que conseguía adelantarse en el marcador en un saque de banda peinado en el que entra Maguette Gueye que entra completamente solo y la coloca al segundo palo, donde no puede llegar Ander Cantero.

Era el minuto 32, y al Burgos le tocaba irse arriba en busca del empate, lo que aprovechó el Racing para salir a la contra y a punto estuvieron los visitantes de hacer el segundo en una contra que salvaba Ander Cantero. De ahí al descanso, sin embargo, fue el Burgos el que se hizo dueño del balón y se lanzó en busca de la portería contraria. Lo intentaban con todo los locales, que movían bien el balón, aunque no conseguían superar al último defensor.

Ya en la segunda mitad, salió de nuevo muy enchufado el Racing de Santander, que a punto estuvo de marcar ya en el primer minuto de la reanudación en un balón muerto que cazaba Andrés Martín y que despejaba in extremis Grego Sierra. estaba espeso ahora el Burgos y apenas un minuto más tarde perdían el balón los locales y a punto estaba de marcar Peio Canales.

Intentaba estirar líneas el equipo local y pudieron empatar los locales, primero en un córner que Fer Niño remataba fuera y, en el 48, en otro balón parado que pone David González al punto de penalti y remataba Grego Sierra rozando el palo. Pero cuando mejor estaba el Burgos, en una contra, eran los visitantes quienes volvían a enviar el balón al fondo de las mallas, en una jugada polémica en la que Villalibre agarraba a Grego Sierra antes de marcar, pero el colegiado no apreciaba falta y daba por bueno el gol tras consultar el VAR.

Dejó completamente KO al Burgos esta acción y a punto estuvo de llegar el tercero de los visitantes. Apostaba Ramis por un triple cambio, dando entrada a Kevin Appin, Mario González y Aitor Córdoba. Apretaba el Burgos en busca del gol, y Lizancos probaba en un rechace, pero se le fue fuera. No bajaban los brazos los de Ramis, aunque cada vez se desesperaban más con las decisiones del colegiado y se precipitaban más en sus acciones. No desfallecían los locales, que protagonizaba sus mejores minutos en la recta final del encuentro, poniendo cerco al área visitante, pero tiraba de oficio el Racing para frenar a un Burgos que acabó jugando con cinco delanteros, pero que no consiguió ver puerta.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 15

BURGOS CF - REAL RACING CLUB, 0-2 Burgos CF: Cantero, Lizancos, Sergio González (Appin, 63´), Grego Sierra, Florian, Morante (Mateo Mejía, 86´), Atienza, David González (Mollejo, 74´), Iñigo Córdoba (Mario González, 63´), Curro (Aitor Córdoba, 63´), Fer Niño.



Real Racing Club: Ezkieta, Álvaro Mantilla (Aldasoro, 82´), Javier Castro, Pablo Ramón, Jorge Salinas, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Peio Canales (Facu González, 82´), Andrés Martín (Suleiman, 77´), Iñigo Vicente (Sangalli, 62´), Villalibre (Jeremy, 62´).



GOLES: 0-1 (32´) Maguette Gueye. 0-2 (54´) Villalibre.



ÁRBITRO: Luis Bestard Severa (Colegio balear). Tarjetas amarillas a Lizancos, David González, Morante, Florian Miguel; Pablo Ramón. Mantilla, Sangalli, Maguette, Peio Canales, Aldasoro.

Expulsados el entrenador y el segundo entrenador del Burgos.



CAMPO: El Plantío.

