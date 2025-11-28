El Burgos CF busca seguir su buena racha lejos de El Plantío

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con el ruido aún de fondo de la amarga y polémica derrota ante el Racing de Santander del pasado domingo, el Burgos CF buscará seguir con la buena racha de victorias fuera de El Plantío. En esta ocasión, los de Luis Miguel Ramis visitan al Ceuta, este sábado, a las 14.00 horas. El objetivo, conseguir la cuarta victoria consecutiva lejos de casa.

Enfrente tendrá a un rival muy sólido en su estadio, en el que ha obtenido cuatro victorias de seis partidos disputados. Los pupilos de Ramis llegan al choque con ganas de revancha tras perder su racha de seis partidos sin conocer la derrota ante el Racing (0-2). Los blanquinegros, que continúan en puestos de Play-Off (5º) con 25 puntos, buscarán asaltar el Alfonso Murube para seguir mirando hacia arriba en la clasificación.

Por su parte, la AD Ceuta intentará rehacerse de la mala racha que atraviesa tras perder sus últimos tres partidos ante el Córdoba CF (2-0), el CD Leganés (1-2) y el Dépor (2-1).

En la previa, el entrenador del Burgos CF, que no podrá sentarse en el banquillo tras ser expulsado, al igual que su segundo, en el choque contra el Racing, recordaba que el Ceuta es "un equipo muy intenso y agresivo. Empiezan los partidos muy fuertes y han conseguido adelantarse en los primeros minutos en varias ocasiones esta temporada. Va a ser un rival muy difícil ante el que tendremos que estar muy preparados y enfocados para conseguir sacar tres puntos de este viaje”.

Además, añadía que “los números dicen que, cuando se adelantan ellos en su estadio, casi siempre ganan y que, cuando se les adelanta el equipo rival, pierden. Veremos qué sucede, pero ojalá se de lo segundo y ganemos".

Para este partido, Ramis no podrá contar con Chapela, que "sigue con su proceso de recuperación", ni con los tres sancionados David González, Morante y Sergio González.