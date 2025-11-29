Un Burgos CF muy espeso se va de vacío de Ceuta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos no pudo puntuar en el Alfonso Murube, donde un gol del ex blanquinegro Matos en el minuto 20 de partido acabó siendo decisivo para infringir a los de Luis Miguel Ramis su segunda derrota consecutiva. Lo intentaron los burgaleses tras el descanso, después de que Ramis moviese el banquillo, aunque lo cierto es que tuvieron pocas ocasiones claras para neutralizar el tanto de un Ceuta bien cerrado atrás. Antes, en la primera parte, los burgaleses sufrieron el dominio del conjunto caballa, que les encerró en su área.

Lo cierto es que comenzaron mejor los blanquinegros, que desde el pitido inicial se hicieron dueños del balón y se lanzaron en busca de la portería de un Ceuta que se mostraba mucho más conservador y se mostraba muy bien plantado atrás. Lo intentaron Aitor Córdoba y Fer Niño en los primeros minutos del encuentro, pero no pudieron superar en última instancia a la defensa caballa.

Duró poco la alegría y el Ceuta apenas tardó quince minutos en darle la vuelta a la situación, haciéndose dueño del balón y haciendo al Burgos retroceder metros para tratar de evitar las internadas de los locales. No tardaron en llegar las primeras ocasiones claras para los ceutíes, que ya en el minuto 17 pudieron adelantarse en el marcador en una buena combinación de balón que finalizaba con un disparo de Koné ajustado al palo. Conseguía detener el esférico Ander Cantero, pero poco podía hacer el guardameta del Burgos poco después, en otra combinación rapidísima que repele en primera instancia la defensa blanquinegra, pero que recogía Koné para ponerle un balón de oro a Matos en el corazón del área, desde donde el ex del Burgos fusilaba a Cantero.

El gol dejó muy tocado al equipo de Ramis, que no supo reaccionar y continuó encerrado atrás, sin ideas para proponer nada y bajo el dominio de un Ceuta que no permitía que el balón saliese del área burgalesa aunque la zaga blanquinegra se mostró muy segura y apenas permitió a los caballas circular el balón con comodidad y, mucho menos, generar ocasiones claras.

El técnico del Burgos no dudó y en el descanso movió el banquillo, dejando fuera a Mario Cantero y Mollejo para dar entrada a Mejía y Mario González. parecía más enchufado el conjunto castellano leonés, que tenía más posesión de balón y había ganado metros en el campo, buscando ahora con ahínco la portería contraria. El Ceuta, por su parte, volvía a mostrarse como en los primeros minutos y cerró filas atrás para tratar de mantener el resultado.

Lo intentaba el Burgos, que movía bien el balón en el centro del campo pero tenía muchos más problemas para mantener la calma y encontrar huecos en el último tramo, donde la defensa caballa se mostraba firme y apenas dejaba maniobrar a los de Ramis, que no conseguían generar ocasiones claras. Mientras, el Ceuta lo intentaba al contragolpe, aunque lo hacía sin demasiada convicción y tampoco le generaba demasiado trabajo a Ander Cantero.

Los minutos pasaban, el marcador no se movía y el Burgos se iba desesperando, mostrándose cada vez más impreciso y precipitado en sus acciones. Aún así, pudo llegar el empate en el minuto 84, en un saque de esquina que Fer Niño remataba al palo. No acabó ahí la jugada, El rechace lo recogía Atienza dentro del área, que remataba a puerta, pero Carlos Hernández conseguía repeler el balón in extremis sobre la misma línea de gol.

No bajó los brazos el conjunto burgalés, que tuvo la última ya en el tiempo de descuento, en un centro de Appin que remataba Mario González a las manos del portero. Reclamó penalti sobre Mario el Burgos en esa acción, pero tras varios minutos de revisión en el VAR, el colegiado acabó invalidando la acción por fuera de juego previo.

No hubo más y los de Ramis se volvieron de vacío a casa tras un encuentro en el que lo cierto es que les costó generar juego, aunque lo intentaron en la segunda mitad.

AD CEUTA FC - BURGOS CF, 1-0

AD Ceuta FC: Guillermo, Anuar (Gonzalo Almenara, 76´), Carlos Hernández, Diego González, Matos, Yann Bodiger, Aisar (Konrad De la Fuente, 76´), Jamelli, Cristian Rodríguez (Kuki Zalazar, 82´), Koné (Redru, 88´), Marcos Fernández (Samuel Obeng, 82´).

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florián Miguel, Miguel Atienza, Mario Cantero (Mateo Mejía, 46´), Víctor Mollejo (Mario González, 46´), Íñigo Córdoba (Fermín García, 66´), Curro (Kevin Appin, 81´), Fer Niño.

GOL: 1-0 (20´) Matos.

ÁRBITRO: Lax Franco (Colegio murciano). Tarjetas amarillas a Anuar, Carlos Hernández, Matos, Samuel Obeng, Redru; Grego Sierra, Florián Miguel, Miguel Atienza,

CAMPO: Alfonso Murube.