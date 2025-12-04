El Burgos tumba al Zaragoza en la prórroga con un gol de Mario

Mario González da el pase al Burgos en un duelo igualado ante el Zaragoza.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa del rey gracias a un gol de Mario González en la segunda mitad de la prórroga. Un gol que hizo justicia a las mejores ocasiones de los de Luis Miguel Ramis en el tiempo extra, porque en los 90 minutos reglamentarios, lo cierto es que la igualdad y la falta de ocasiones claras de unos y otros fueron la tónica dominante.

Salió el Real Zaragoza con ganas, haciéndose dueño del balón en los primeros compases del encuentro ante un Burgos bien plantado, con un 4-4-2 qué dejaba hacer a los locales en el centro del campo, pero que no pasaba apuros atrás e incluso protagonizaba las primeras aproximaciones peligrosas al área contraria, una en un autopase de Brais en el minuto 9 y otra en un centro de Fermín que paraba Adrián Fernández en el 11'.

Iba ganando metros poco a poco el equipo de Luis Miguel Ramis, llevando el partido a la máxima igualdad. Una igualdad que se dirimía en el centro del campo, donde unos y otros trataban de hacerse con el control sin conseguirlo y sin que hubiesen ocasiones ni llegadas a las áreas.

Intentaban los locales dar un paso al frente y recuperaban el control del esférico, probando con una jugada de Marcos por banda derecha que atajaba Ruiz sin excesivos problemas y un remate de Tasende en el 33, en el saque de una falta lateral que no llegó a nada. Ya en el minuto 40 era Cuenca el que lo intentaba con un remate manso que atrapaba Jesús Ruiz sin problema alguno. La del Burgos llegaba en el 41, la más clara del partido en toda la primera mitad, en una jugada a balón parado que bota Saúl, enviando el balón al centro del área donde Mollejo probaba el remate a bocajarro, pero despejaba el portero local.

Se animaba el partido en los últimos minutos de la primera mitad y Hugo Pinilla replicaba por parte local con un gran centro para Juan Sebastián, que la ponía atrás para Bakis, pero Jesús Ruiz desviaba a córner el esférico. Acababa así una primera parte muy igualada en la que unos y otros parecían más preocupados por no encajar que por buscar la portería contraria.

Salió mejor el Burgos tras el descanso, elaborando más y buscando más profundidad. Y no tardó en llegar la primera ocasión de los burgaleses en un remate de chilena de Kevin Appin que se fue fuera por poco. Lo intentaba poco después Mollejo, también sin éxito. Dos acciones que espolearon al Real Zaragoza, que despertó de su letargo inicial y volvió a llevar el partido al terreno de la igualdad, aunque ahora parecía que locales y visitantes miraban más hacía la puerta contraria y en el 53 lo intentaban los locales con un pase entre líneas de Moya buscando a Pinilla, que estaba prácticamente solo, pero se cruzó in extremis Brais para despejar el peligro. Ya en el 56 era Buñuel el que ponía un centro al área que se paseaba sin que nadie acertase a rematar. Pero la gran ocasión llegaba en el minuto 63, en un saque de falta de los locales que Tasende ejecutaba a la perfección, obligando a lucirse a Jesús Ruiz, que volaba para evitar el gol de los zaragozanos.

Apenas tres minutos antes de esa ocasión, habían movido los banquillos ambos técnicos, dando entrada a dos titulares habituales el local, Valery y Aguirregabiria, y apostando por Iñigo Córdoba, David y Mario González, Luis Miguel Ramis. No cambiaba demasiado el partido y Sellés daba entrada a otra de sus estrellas habituales, Soberón. Parecía que el Real Zaragoza se crecía ante un Burgos que perdía demasiados balones arriba y sufría dos llegadas consecutivas de su rival, la primera, en el minuto 76, en un remate de Valery buscando la escuadra que se iba fuera por poco. Y en el minuto 78 Tasende le ganaba un duelo a Buñuel y a punto estaba de armar el remate. Lo evitaba Saúl in extremis.

No conseguía el Burgos corregir las perdidas de balón, propiciando una y otra vez los contragolpes del cuadro zaragozano que sin embargo tampoco conseguía acabar jugadas y el partido se iba a la prórroga.

Llegaban en el tiempo extra las mejores ocasiones del partido, sobre todo para el Burgos, que la tuvo en el 99, en una jugada a balón parado que remataba Iñigo Córdoba por encima de la portería. Lo intentaba Saidu de cabeza a la salida de un córner, pero también enviaba alto y el 0-1 pudo llegar en un remate de David González que detenía Adrián.

Estaba el juego de nuevo muy parado en la segunda mitad de la prórroga pero esta vez apareció Mario Cantero para poner un pase de oro a Mario González, que la picaba ante la salida del portero y firmaba un golazo para adelantar al Burgos. Pudo incluso hacer el segundo el Burgos en un buen remate de Ethan.

COPA DEL REY - SEGUNDA ELIMINATORIA

REAL ZARAGOZA - BURGOS CF, 0-1 Real Zaragoza: Adrián Rodríguez, Juan Sebastián (Martín Aguirregabiria, 60´), Tachi (Radovanovic, 77´), Tasende (Saidu, 97´), Ale Gomes, Toni Moya, Paul Akouokou, Pinilla (Mario Soberón, 73´), Pau Sans, Cuenca (Valery Fernández, 60´), Bakis (Dani Gómez, 73´).



Burgos CF: Jesús, Buñuel, Iván Martínez, Saúl, Brais, Marcelo (Atienza, 90´), Morante (Mario Cantero, 46´), Mollejo (Ethan, 82´), Appin (Mario G., 60´), Mateo (David, 60´), Fermín (Iñigo Córdoba, 60´).



GOLES: 0-1 (116´) Mario González.



ÁRBITRO: Etayo Herrera (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a Juan Sebastián, Cuenca, Tachi, Radovanovic; Fermín, Buñuel.



CAMPO: Ibercaja Estadio. 7051 espectadores.