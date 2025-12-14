El Burgos CF rompe su mala racha con un triunfo de oro ante el Almería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF logró un triunfo de enorme valor en Almería tras imponerse por 1-2 a un conjunto andaluz que llegaba con la ambición de escalar posiciones en la zona alta de la tabla. Los de Luis Miguel Ramis, que acumulaban tres derrotas consecutivas, dieron un golpe de autoridad y mostraron solidez, orden táctico y eficacia en momentos clave para sumar tres puntos que cortan la mala racha y refuerzan la confianza de cara a la continuidad de la temporada.

El inicio del partido fue eléctrico. Apenas en el minuto 4, Ander Cantero tuvo que aparecer para evitar el primer tanto del Almería. Tras un centro exquisito de Arribas, el guardameta burgalés bloqueó el balón con una estirada de mérito. Aridane intentó aprovechar el rechace, pero la defensa visitante reaccionó con contundencia y mandó el balón a córner, demostrando concentración temprana. Tan solo un minuto después, Alex Muñoz remató de cabeza tras un saque de esquina y el balón se marchó rozando el poste izquierdo de la portería de Cantero, un aviso de la insistencia local.

Poco después, un centro raso de Chirino buscaba a Arribas dentro del área, pero el balón se quedó demasiado largo y la ocasión se desvaneció, evidenciando la capacidad del Burgos para cortar los ataques y mantener la portería a salvo. El Almería volvió a acercarse en el minuto 19. Thalys controló con exquisitez, se deshizo de dos rivales y filtró un pase para Arribas, que probó fortuna con un disparo lejano que se marchó rozando el larguero.

El conjunto de Rubi, que había dominado los primeros minutos, parecía activarse de nuevo, recordando al Burgos que debía mantener la máxima concentración. La tensión se incrementó con faltas duras de ambos equipos, que llevaron al colegiado a repartir varias tarjetas amarillas, reflejando la intensidad de un partido en el que cada acción se jugaba con suma atención. En medio de la situación, el Burgos empezó a crecer en el juego y, en el minuto 39, llegó la recompensa.

En el primer disparo entre los tres palos, Iván Morante adelantó a los visitantes tras una jugada cocinada a fuego lento: Lizancos filtró un centro teledirigido que Morante remató de cabeza, girando ante Aridane para colocar el balón en la red. Era el primer disparo del Burgos a puerta y también el primero que encontró premio, desatando la euforia contenida en los jugadores burgaleses.

Sin embargo, el Almería tuvo respuesta inmediata: en el 41, Thalys estuvo a punto de igualar tras un gran intento que fue despejado por Grego Sierra, manteniendo el marcador a favor de los visitantes. Pero cuando parecía que el Burgos se marcharía al descanso con ventaja, el Almería logró el empate sobre la bocina. Un centro providencial de Embarba sorprendió a los centrales y Thalys se anticipó para empujar el balón al fondo de la red. Con ese gol, la primera mitad terminó 1-1, dejando un duelo abierto y con muchas opciones de cara a la segunda mitad.

El segundo tiempo comenzó con el Almería manteniendo la iniciativa, pero en el minuto 55 la entrada de Fer Niño revolucionó al Burgos. Apenas unos instantes después de incorporarse al terreno de juego, provocó un penalti tras recibir una entrada de Aridane dentro del área. Curro Sánchez se encargó de lanzarlo y transformarlo, adelantando nuevamente a los visitantes y dando un golpe de autoridad que recompensaba el esfuerzo del Burgos.

La entrada del delantero se dejó notar inmediatamente y, en el minuto 61, Fer Niño volvió a generar peligro al marcharse de uno y luego de dos rivales, aunque al topar con tres defensores más tuvo que ceder el balón a Iván Morante, cuyo disparo fue detenido sin problemas por Andrés Fernández. Con el paso de los minutos, el partido se abrió y los espacios comenzaron a favorecer a los visitantes, que encontraron terreno para correr al contraataque. En el minuto 65, Lizancos filtró un pase preciso para Morante, que desde el costado derecho probó suerte con un disparo con rosca que se marchó rozando el palo derecho de la portería de Andrés Fernández. La jugada no supuso un peligro manifiesto, pero evidenció la capacidad del Burgos para aprovechar los huecos dejados por un Almería volcado en ataque.

A medida que la segunda mitad avanzaba, ambos equipos comenzaron a mover el banquillo: el Almería buscaba recursos ofensivos para empatar, mientras que el Burgos reforzaba la defensa, consciente de que cada desajuste podía ser letal. En este tramo, el guardameta Ander Cantero volvió a ser clave: Baptistao remató de cabeza buscando el empate, pero el portero burgalés se lució con una mano providencial, manteniendo la ventaja de su equipo y demostrando su importancia en los momentos decisivos. Los últimos minutos transcurrieron con un Almería insistente, pero sin generar grandes ocasiones que pusieran en verdadero aprieto a los visitantes. El Burgos, firme y disciplinado, defendió con solvencia, cerrando los espacios y controlando los momentos de presión.

Con el pitido final, el Burgos celebró un triunfo valioso en un estadio complicado, rompiendo la racha de tres derrotas consecutivas y demostrando que, pese a las dificultades, puede competir y ganar frente a los equipos de la parte alta de la tabla.

UD ALMERÍA - BURGOS CF, 1-2

UD Almería: Andrés Fernández, Chirino (Marcos Luna, 70´), Aridane, Pedro Fidel (Centelles, 64´), Álex Muñoz, Dzodic (André Horta, 64´), Lopy, Arnau Puigmal (Leo Baptistao, 64´), Sergio Arribas, Embarba, Thalys (Patrick Soko, 78´).

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Aitor, Grego, Florian Miguel, David González (Kevin Appin, 69´), Atienza, Morante (Del Cerro, 82´), Iñigo Córdoba (Víctor Mollejo, 69´), Mateo (Fer Niño, 55´), Curro (Marcelo Expósito, 81´).

GOLES: 0-1 (39´) Morante. 1-1 (45´) Thalys. 1-2 (58´) Curro de penalti.

ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (Colegio castellano-manchego). Tarjetas amarillas a los locales Thalys, Leo Baptistao y Álex Muñoz A los visitantes Atienza, Florian, Mateo.

CAMPO: Estadio de los Juegos Mediterráneos. 11.080 espectadores.