El Correo de Burgos

Las mejores imágenes de la gran victoria del Burgos CF en Almería

El equipo de Ramis rompe la mala racha con una trabajada victoria ante el conjunto andaluz

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.LALIGA

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El Burgos CF se sacudió los fantasmas de las derrotas encadenadas en los últimos partidos con una gran victoria en el campo de uno de los equipos que está llamado a pelear por el ascenso, el Almería. Los de Ramis se mostraron sólidos y, sobre todo, muy eficaces en ataque. 

