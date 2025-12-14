Las mejores imágenes de la gran victoria del Burgos CF en Almería

Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles.LALIGA

El Burgos CF se sacudió los fantasmas de las derrotas encadenadas en los últimos partidos con una gran victoria en el campo de uno de los equipos que está llamado a pelear por el ascenso, el Almería. Los de Ramis se mostraron sólidos y, sobre todo, muy eficaces en ataque.