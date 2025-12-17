Ramis ante el reto del Getafe en la Copa: "Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF recibe al Getafe, este jueves, a las 19.00 horas, en la tercera ronda de la Copa del Rey. Un partido contra un rival que el técnico del conjunto blanquinegro destaca por la labor de su entrenador, José Bordalás. "El Getafe es un equipo de Primera División, con jugadores de Primera División y con un entrenador excelente, que lleva muchas temporadas sacando un rendimiento muy alto a su equipo. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo. Tendremos que ganar muchos duelos, prestar mucha atención a todas las situaciones y tener unos niveles de concentración muy altos”.

Sobre Bordalás, Ramis resalta que es "un entrenador excelente. Cuando tu mensaje llega bien a tus jugadores es que hay un buen entrenador detrás. Ya lo he comentado antes. Todos estamos expuestos a las críticas. A algunos les gustará más y a otros menos, pero a mí me gusta muchísimo”.

El modelo de competición de la Copa, a un solo partido y en casa, le da un aliciente al Burgos CF. “Jugar a un solo partido nos da algo más de posibilidades que a dos. Va a ser un partido muy complicado. Ellos van a querer demostrar por qué son un equipo de mayor categoría, per tengo máxima confianza en que nuestros jugadores están capacitados para competir este partido. Buscaremos que sea un partido competido y, esperemos, que igualado”, destaca.

Destaca que la Copa es una competición "muy bonita, pero es muy difícil avanzar de ronda. Nos estimula mucho este partido. Sabemos que va a haber un gran ambiente y queremos que la gente disfrute y vea un partido competido".

Y mostraba su deseo de "poderle dar una alegría a la afición y pasar de ronda, porque es algo que nos daría un impulso de cara al partido del domingo”. Para el partido de este jueves son baja Sergio García y Mateo Mejía. "Mateo tiene un esguince de tobillo, veremos si podemos tenerlo para la vuelta. Fer Niño y Kevin Appin tienen molestias y estamos pendientes de su evolución para ver si pueden participar. Hay algún jugador con un proceso febril, pero en principio el resto están disponibles. Determinaremos el equipo entre hoy y mañana”, explicó Ramis.

No obstante, con un próximo partido el domingo, en liga contra el Zaragoza, “necesitamos a todos los jugadores de la plantilla para poder dosificar y tener el mejor equipo posible sobre el terreno de juego. Tengo máxima confianza en todos los jugadores”.