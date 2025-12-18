El Correo de Burgos
DEPORTES :El Burgos CF tumba al Getafe y pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey 3-1

Así ha sido (en imágenes) el 'Copazo' del Burgos CF ante el Getafe

El conjunto de Ramis se impone con autoridad al equipo madrileño

Los jugadores del Burgos CF celebran el triunfo con la afición.

Los jugadores del Burgos CF celebran el triunfo con la afición.Oscar Corcuera

El Burgos CF dio la sorpresa al imponerse al Getafe en la Copa del Rey en un gran partido en el que destacó la figura de Íñigo Córdoba, que fue el autor de dos de los tres goles de los Ramis, que se clasifican para los octavos de final del torneo del KO. 

