Así ha sido (en imágenes) el 'Copazo' del Burgos CF ante el Getafe

El Burgos CF dio la sorpresa al imponerse al Getafe en la Copa del Rey en un gran partido en el que destacó la figura de Íñigo Córdoba, que fue el autor de dos de los tres goles de los Ramis, que se clasifican para los octavos de final del torneo del KO.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Getafe.Oscar Corcuera El Burgos CF se mete en los octavos de la Copa del Rey