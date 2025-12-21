El Burgos regala dos puntos en el descuento y sale del playoff

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF y el Zaragoza empataron 1-1 en El Plantío en un partido que dejó un sabor agridulce para los locales y que reflejó claramente las diferencias de objetivos y situación entre ambos equipos, un encuentro en el que el Burgos tuvo la victoria muy cerca y vio cómo se le escapaban tres puntos que podrían haber sido clave en su lucha por mantenerse en los puestos de playoff, mientras que el Zaragoza logró rescatar un punto que, aunque insuficiente para salir de los puestos de descenso, le permite mantener viva la esperanza de sumar tras el parón navideño.

Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la tensión y la concentración, con un Burgos consciente de la importancia de sumar los tres puntos para no perder contacto con la zona de promoción y un Zaragoza obligado a buscar cualquier oportunidad para sumar en un momento crítico de la temporada, situado penúltimo en la tabla y en una situación en la que cada partido para los maños es crucial para mantener la categoría.

El primer tiempo transcurrió con el Burgos dominando ciertos tramos del juego, manejando el balón y buscando generar ocasiones, mientras el Zaragoza se mostró ordenado y compacto, tratando de minimizar el peligro y esperando algún error del rival que le permitiera salir al contragolpe, aunque la realidad es que no logró inquietar demasiado a la defensa local.

La recompensa para el Burgos llegó en el minuto 37, cuando David González firmó el 1-0 con un certero remate con la izquierda desde el centro del área, ajustado al palo izquierdo y raso, imposible para el portero visitante. Un gol que desató la celebración en las gradas y que puso al equipo local en una posición cómoda antes del descanso, con la sensación de que todo estaba a su favor para sumar tres puntos importantes.

Tras el paso por vestuarios, el Burgos salió con la idea clara de mantener la ventaja y proteger el resultado, consciente de que la victoria reforzaría su posición en la tabla y mantendría viva la ilusión por seguir en puestos de playoff, mientras que el Zaragoza tuvo que adelantarse y buscar el empate ante la urgencia que su situación exigía, consciente de que un nuevo tropiezo podría alejarlo de la permanencia.

A medida que avanzaban los minutos de la segunda mitad, los de Ramis supieron manejar el ritmo del partido, defender con orden y buscar controlar cada acción, demostrando solidez, concentración y madurez, mientras la afición alentaba y empujaba a su equipo a no dejar escapar la victoria, con cánticos constantes y un ambiente de expectativa a la espera de un triunfo en casa para despedir el año.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un triunfo local, llegó el inesperado giro en el minuto 92, cuando Vakis conectó un potente remate con la derecha desde fuera del área tras recibir la asistencia de Raúl Guti, enviando el balón a la escuadra derecha y dejando sin opciones al portero del Burgos. Un gol que desató la alegría de los numerosos aficionados del Zaragoza presentes en El Plantío y, al mismo tiempo, una decepción en los aficionados locales y en el propio equipo blanquinegro, que vio cómo el esfuerzo de los noventa minutos se diluía en un instante.

El empate final refleja la capacidad del Burgos de competir, dominar y generar peligro, pero también la necesidad de mantener la concentración hasta el último segundo, mientras que para el Zaragoza representa un punto importante que puede ser decisivo en su lucha por salir de los puestos de descenso. Un partido que dejó claro que la tensión y la presión de la clasificación influyen en cada acción y que cada momento cuenta, mostrando la diferencia de objetivos de ambos equipos, el hambre de victoria de los locales y la urgencia de supervivencia de los visitantes.

El Burgos baja a la séptima posición, a solo un punto de la zona de playoff, con el consuelo de que sigue mostrando que es un equipo sólido, capaz de dominar encuentros y generar ocasiones, aunque también dejando patente que incluso un pequeño descuido puede cambiar por completo el resultado, mientras que el Zaragoza, a pesar de no haber conseguido los tres puntos, logra sumar un punto que refuerza su moral y le da aliento en su complicada situación.

La afición burgalesa, aunque frustrada por el desenlace, pudo disfrutar por momentos con un equipo competitivo, con claridad en las acciones y con capacidad para mantener la ventaja durante la mayor parte del encuentro, factores que resultan alentadores de cara al tramo final de la temporada, donde cada punto, cada gol y cada detalle puede ser determinante para definir si el equipo logra alcanzar el playoff o no.

A la postre el partido mostró al Burgos como un conjunto sólido, con jugadores capaces de marcar la diferencia, con un gol de David González que dio esperanza y con un juego que refleja ambición y capacidad de competir, mientras que el gol de Vakis para el Zaragoza en el minuto 92 añade drama a un encuentro que combinó emoción, tensión y un final inesperado, dejando claro que la temporada sigue abierta, que la lucha por los objetivos de cada equipo continuará y que los pupilos de Ramis, pese a la frustración del empate, continúan firmes y con aspiraciones.