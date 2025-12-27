Polémica con los precios de las entradas del próximo partido de Copa del Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El coste de las entradas para ver el próximo partido de octavos de final de la Copa del Rey del Burgos CF, que todavía no sabe con qué rival jugará, ya que el sorteo no será hasta el 7 de enero, sigue generando ruido. A pesar de que el club ha reculado parcialmente y ha rebajado el precio de las entradas tras las protestas de buena parte de la afición tras los precios iniciales, la decisión de ajustarlos cuando se sepa el rival sigue sin gustar entre los abonados.

El pasado martes, el club anunciaba la preventa de las entradas para ver al Burgos CF, 34 años después, en unos octavos de final de Copa. Estos primeros precios se distribuían de la siguiente manera: Tribuna/lateral adulto (+19 años): 59€; Tribuna/lateral juvenil (15-19 años): 39€; Tribuna/lateral infantil (4-14 años): 25€; Tribuna/lateral bebé (0-3 años): 5€; Grada de Animación: 39 € (precio único); Fondos adulto (+19 años): 39€; Fondos juvenil (15-19 años): 29€; Fondos infantil (4-14 años): 19€; Fondos bebé (0-3 años): 5€.

Su publicación no tardó en generar una oleada de protestas a través de las redes sociales. En el caso de La Hinchada del Arlanzón, la Federación de Peñas del Burgos CF y la Asociación de Pequeños Accionistas del Burgos CF emitieron un comunicado conjunto en el que mostraban su "oposición frontal" a los primeros precios, que calificaban de un "abuso injustificable", sobre todo cuando al anunciarlos no se sabía el rival, la fecha y la hora del partido.

Los aficionados entendían que el club "necesita generar ingresos", pero esa necesidad "no puede trasladarse de forma desproporcionada a quienes ya sostenemos el club durante toda la temporada". Estos colectivos anunciaba que con esos precios no acudirían al partido.

Tras estas quejas, el club emitía el viernes 26 de diciembre un comunicado en el que anunciaba que ajustaba "de manera excepcional" los precios "en pro de que El Plantío acoja la mayor cantidad de abonados posible". Recordaba que hay que "conjugar el valor deportivo y emocional del encuentro con una gestión responsable y sostenible por parte de la entidad".

La rebaja de precios para los abonados se distribuye de la siguiente manera: Tribuna/lateral adulto (+19 años): 43€; Tribuna/lateral juvenil (15-19 años): 29€; Tribuna/lateral infantil (4-14 años): 19€; Tribuna/lateral bebé (0-3 años): 5€; Grada de Animación: 29 € (precio único); Fondos adulto (+19 años): 29€; Fondos juvenil (15-19 años): 22€; Fondos infantil (4-14 años): 15€; Fondos bebé (0-3 años): 5€.

Sin embargo, la polémica se mantiene, ya que el club especifica que estos precios se mantendrán hasta el día 6 de enero de 2026 a las 23:55 horas exclusivamente para abonados. Serán modificados una vez se celebre el sorteo de Copa del Rey previsto para el día 7 de enero de 2026. Una vez pasada esta fecha, los precios se modificarán y los abonados dispondrán hasta el 9 de enero de 2026 a las 23:59 horas para adquirir sus entradas al nuevo precio establecido, liberando su asiento a partir de dicho momento. A partir del 10 de enero a las 10:00 horas, se abrirá la venta al público en general del restante de entradas.

Esta decisión generó la queja de los colectivos antes citados, ya que, tal y como indicaba la Federación de Peñas en un comunicado se les había citado para una reunión este lunes 29 de diciembre para tratar los precios, por lo que "no entendemos por qué, antes de que dicha reunión tenga lugar, vuelven a publicarse los nuevos precios de la Copa del Rey sin haber contado previamente con nuestra opinión".