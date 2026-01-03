El Burgos cae en Córdoba y pierde fuelle en la tabla: 2-0 en el estreno de 2024

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un gol al filo del descanso y otro en los primeros minutos del segundo tiempo hundieron las aspiraciones del Burgos CF en su estreno de año nuevo en Córdoba. Se quedó lejos esta vez el equipo de Luis Miguel Ramis de la mejor versión que ha ofrecido en no pocos partidos en la presente temporada, y aunque dispuso de la primera ocasión del duelo en un disparo desde fuera del área de Curro, lo cierto es que tuvo muy poca capacidad de respuesta tras encajar los dos goles que materializaron la derrota del Burgos, que se queda con los mismos 29 puntos a los que ahora le iguala el Córdoba.

Aunque los primeros minutos transcurrieron sin que ninguno de los dos equipos se hiciera de manera decidida con las riendas del partido, no tardó el Córdoba en dar muestras de ser el más interesado en dar un paso adelante. Parecía invitarle a ello un Burgos que optó por resguardarse con orden atrás y a esperar pacientemente que se le presentaran opciones de correr hacia el área local. Y pudo ser un perfecto plan de partido, ya que antes que los de Iván Ania pudieran convertir en ocasiones de gol sus primeros acercamientos, a punto estuvieron los de Ramis de abrir el marcador. Corría el minuto 15 cuando una rápida transición burgalesa la resolvió Curro Sánchez con un potente disparo desde la lejanía que olía a golazo por la escuadra hasta que Iker Álvarez sacó una mano prodigiosa para mandar el balón a córner con la punta de los dedos.

La primera ocasión clara favorable al Burgos no tuvo continuidad y fue el Córdoba el que no dejó de tener el mando de un partido en el que, con el paso de los minutos, empezó a llevar peligro a las inmediaciones de Cantero. Mediado el primer tiempo un buen centro de Carracedo llegó a Jacobo González, cuyo remate en buena posición en el segundo palo no encontró portería. Minutos después fue Juan María quien lo probó desde el balcón en un disparo que se marchó alto.

Los jugadores del Burgos CF agradecen con un aplauso el apoyo de los aficionados blanquinegros desplazados a Córdoba.LALIGA

Percutieron los cordobeses por las bandas y de una incursión de Albarrán nació una acción peligrosa en la que Cantero salvó el primer gol de la noche. Sin embargo, el portero navarro del Burgos nada pudo hacer para evitar el golazo de Jacobo González a un minuto del descanso. Una contra blanquiverde terminó con un rechace en la frontal, donde apareció Jacobo para conectar el remate potente y colocado que alojó el balón en las mallas para alegría de la afición local congregada en el Nuevo Arcángel.

Sin tiempo para más se llegó a un descanso que debía servir para que Luis Miguel Ramis tocara piezas con el fin de dar mayor consistencia a su equipo, al que ya no le valía el resultado ni tampoco resguardarse y esperar el error del rival. Y efectivamente, pareció de inicio que el Burgos salía con otros bríos y quería empezar a llevar la voz cantante en el partido, pero fue un mero espejismo inicial. A los cuatro minutos de la reanudación el Córdoba forzó un córner en el que el goleador Jacobo González se animó a buscar el doblete a través del gol directo desde el saque de esquina, pero Ander Cantero no se dejó sorprender y atajo el balón a escasos centímetros de la línea de gol.

Como había pasado en las postrimerías del primer tiempo, a la parada del guardameta del Burgos le siguió otro remate que esta vez el navarro no pudo evitar que acabara en gol. En el minuto 53, una jugada de ataque cordobesa terminó con el balón dentro del área pequeña, donde Adrián Fuentes conectó casi a bocajarro desde el palo izquierdo el remate letal que dobló la renta de su equipo.

Espero Ramis todavía unos minutos a hacer cambios en su equipo, hasta que a veinte minutos de la conclusión se decidió por dar entrada a Mollejo y Fer Niño por los dos González, Mario y David. En pleno ajuste de los dos recién incorporados casi llegó la sentencia del Córdoba, en un disparo de Carracedo que se marchó fuera por poco. Tuvieron otra poco después los de Iván Ania en las botas de Kevin Medina, el primer hombre de refresco en los andaluces.

La primera gran ocasión del partido y del Burgos pasó por las botas de Curro.LALIGA

Entró el cronómetro en los últimos diez minutos con la cómoda ventaja del Córdoba y poca sensación por parte del Burgos de poder hacer nada por marcharse de vacío, y si bien es cierto que no lo pudo evitar y ni tan siquiera redujo la diferencia, al menos los últimos minutos sí sirvieron para que los de Ramis no se quedaran tan lejos en el intento. En el 82’ un excelente pase de Mollejo llegó en buena posición a Aitor Córdoba, si bien su remate fue muy centrado y no pudo perforar la portería de Iker Álvarez. También peligroso fue tres minutos después el remate de Florian Miguel, pero el francés no pudo conectar con el balón en las mejores condiciones y la prometedora acción quedó en nada.

Fue lo último en ataque de un Burgos que no se pareció en el Nuevo Arcángel a su mejor versión y, lejos de poder poner excusa alguna a su derrota, solo puede pensar ya en el siguiente compromiso, el próximo sábado frente al Eibar en El Plantío.