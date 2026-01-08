Aitor Buñuel: "Espero estar preparado"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ausencia de Lizancos abre la puerta a que Aitor Buñuel, que solo ha jugado en Copa del Rey, tenga su oportunidad. El jugador del Burgos CF señala que "mi trabajo ha sido más en la sombra, porque he entrenado fuerte esperando mi oportunidad. Creo que puede llegar este fin de semana y espero estar preparado".

Ante este oportunidad, añade que "tengo muchas ganas de demostrar y de poner mis cualidades al servicio del equipo”. Es consciente de que la liga es muy larga, por lo que “llegan las oportunidades para todos los que trabajan, porque esto es muy largo y siempre se dan situaciones que nos hacen jugar a los menos habituales".

En este sentido, la oportunidad que se le brinda debe aprovecharla. "Los que hemos disputado menos minutos tenemos que apretar en cada entrenamiento para demostrar que tenemos nivel para jugar de inicio y esto eleva el suelo competitivo del equipo. Al final la actitud es clave para que todos saquemos algo positivo, tanto cada jugador como el equipo”.

En este sentido, destaca que su relación Lizancos es "muy buena, como con todos los compañeros. Tenemos un grupo humano buenísimo. Este año, pese a no tener muchos minutos, estoy disfrutando muchísimo a nivel personal por esa relación que mantenemos todos. Somos como una familia”.

Sobre el partido de este sábado ante el Eibar en El Plantío, Buñuel destaca que es "es vital". y pese a que fuera de casa "le está costando, la SD Eibar viene de ganar sus dos últimos encuentros. Iremos al 100% a por la victoria y esperamos llevarnos los tres puntos”.

El Eibar es "un rival que te presiona arriba, intenso, y ante el que vamos a tener que estar con unos niveles de concentración muy altos para superar esa presión”.

Sobre el partido de Copa, que finalmente se jugará el jueves 15 de enero, a las 21.00 horas, Buñuel indica que “me daba bastante igual el rival que nos tocase en Copa. El Valencia CF es un club histórico, aunque no pase por su mejor momento".

Afirma que a estas alturas de la competición copera, "nosotros íbamos a estar ilusionados fuese cual fuese nuestro rival, porque llega a esta ronda ya es un premio. Queremos ir a por todas y, por qué no, pasar la eliminatoria para regalarles una noche mágica a todos esos aficionados que van a hacer un esfuerzo por acompañarnos”.

A partir del sábado, el Burgos CF disputará tres partidos en casa, con el de Copa en mitad de semana. “Todos estamos con muchas ganas y mucha ilusión por la eliminatoria de Copa", asegura el defensa del Burgos CF. "Se viene una semana preciosa, con tres partidos en casa en los que vamos a tener la oportunidad de hacernos fuertes junto a nuestra gente, lo que sería clave para afrontar el tramo final de temporada”.