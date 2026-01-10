El Burgos CF vuelve a ser feliz en El Plantío

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Plantío llevaba demasiado tiempo sin celebrar una victoria, 77 días de espera que habían ido cargando de dudas a un Burgos que parecía haberse descolgado de cualquier aspiración ambiciosa. Frente al Eibar, en el cierre de la primera vuelta, el equipo Luis Miguel Ramis encontró algo más que tres puntos: recuperó certezas, oxígeno clasificatorio y la sensación de que, con orden y convicción, todavía puede mirar hacia arriba. Un solitario gol de Iñigo Córdoba en el minuto 60 bastó para derrotar a un rival directo, dejar atrás una racha sombría y devolver la calma a la grada.

El partido comenzó con un aviso que marcaría el tono emocional de la tarde. Apenas se había asentado el encuentro cuando el Burgos celebró un gol que el VAR terminó anulando por fuera de juego previo. El tanto invalidado de Iñigo Córdoba fue un jarro de agua fría prematuro, pero también una declaración de intenciones: los blanquinegros no estaban dispuestos a especular. El Eibar, por su parte, asumió el golpe con serenidad, fiel a su identidad, tratando de manejar el balón con criterio y buscando a Guruzeta y Bautista entre líneas.

La primera mitad se desarrolló en un equilibrio tenso. El Burgos apostó por un bloque compacto, atento a las segundas jugadas y a las transiciones rápidas, mientras el Eibar intentaba progresar con paciencia, aunque sin demasiada profundidad. Hubo acercamientos, centros laterales y remates forzados, pero pocas ocasiones verdaderamente limpias. Fer Niño tuvo la más clara para los locales tras un centro de Morante, pero su remate se marchó alto cuando El Plantío ya se levantaba del asiento. En la otra área, Corpas y Guruzeta obligaron a estirarse a Cantero, siempre seguro bajo palos.

El paso por vestuarios no alteró el guion, pero sí el pulso. El Burgos salió con una marcha más, consciente de que el partido se estaba jugando en los detalles. Iñigo Córdoba empezó a encontrar espacios por la izquierda, Curro Sánchez se movía con inteligencia entre líneas y Fer Niño fijaba centrales para generar segundas opciones. El Eibar respondía con orden, aunque cada vez más lejos del área local.

Y entonces llegó la jugada que decidió la tarde. Minuto 60. Un robo en campo propio, un contraataque lanzado con precisión y Aitor Córdoba conduciendo con determinación hasta encontrar a su hermano. Iñigo controló, levantó la cabeza y cruzó el disparo raso, ajustado al palo izquierdo, imposible para Magunagoitia. Un gol sencillo en apariencia, pero cargado de significado: eficacia, lectura y confianza en el momento justo.

Con ventaja en el marcador, el Burgos activó el modo supervivencia. Ramis movió el banquillo para reforzar el centro del campo y proteger el resultado, mientras el Eibar se vio obligado a adelantar líneas. Los armeros terminaron acumulando centros, córners y segundas jugadas, pero chocaron una y otra vez contra una defensa bien plantada y solidaria. Bautista tuvo el empate en un remate que se marchó alto en el añadido y Javi Martínez probó fortuna desde fuera del área sin éxito, reflejo de la ansiedad visitante.

El tramo final fue una mezcla de resistencia y alivio para los locales. Cada despeje se celebraba como un gol y cada segundo que caía del reloj acercaba al Burgos a una victoria tan necesaria como simbólica. Cuando el árbitro señaló el final, El Plantío respiró. No fue un triunfo brillante, pero sí profundamente reparador.

El Burgos cierra la primera vuelta reencontrándose con el triunfo y alejándose de una zona peligrosa que empezaba a incomodar. El Eibar, en cambio, se marcha con 24 puntos y la inquietante sensación de haber terminado el año demasiado cerca del abismo.

BURGOS CF - SD EIBAR, 1-0

Burgos CF: Ander Cantero; Buñuel, Córdoba, Grego Sierra, Miguel; Víctor Mollejo (González, 60´), Morante (Expósito, 80´), Atienza, Iñigo Córdoba (Fermín García, 90´); Fer Niño (Sergio, 90´) y Curro Sánchez (Mejía, 79´).

SD Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez (Magunazelaia, 82´), Arambarri, Nolaskoain, Arrillaga (Jair Amador, 90´); Madariaga (Martón, 71´), Aleix Garrido (Javi Martínez, 71´), Sergio Álvarez (Xeber Alkain, 82´), Corpas; Bautista y Guruzeta.

GOL: 1-0 (61´): Iñigo Córdoba.

ÁRBITRO: Andrés Fuentes Molina (Colegio valenciano).

CAMPO: El Plantío. 8.574 espectadores.