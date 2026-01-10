El Correo de Burgos

Las mejores imágenes de la victoria del Burgos CF ante el Eibar

El conjunto de Ramis se reencuentra con la victoria en El Plantío

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Eibar.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Eibar.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El Burgos CF volvió a reencontrarse con la victoria en El Plantío, en un partido en el que necesita un triunfo para recuperar confianza y no perder el tren de la zona alta de la clasificación. Íñigo Córdoba fue el autor del único gol. 

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Eibar.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Eibar.TOMAS ALONSO

