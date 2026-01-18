El Burgos brega para lograr un triunfo que le mete en play off

Fer Niño en el instante de chutar a la portería y marcar el gol en el minuto 72 que le dio la victoria al Burgos CF.TOMAS ALONSO

El Burgos CF sumó tres puntos de peso bajo la lluvia ante la SD Huesca en El Plantío (1-0), en un partido marcado por el rigor táctico y resuelto en una brillante acción aislada de Fer Niño. El equipo blanquinegro, que acumulaba desgaste tras el encuentro copero frente al Valencia, optó por un planteamiento conservador, renunciando a dominar el balón, pero sin perder nunca el control defensivo y la estrategia diseñada por Luis Miguel Ramis le permitió aguantar las fases de dominio visitante y golpear en el momento oportuno. En esa tarea brilló Fer Niño, que se fabricó un golazo en el minuto 72, que a la postre valió los tres puntos. Más aún, con los resultados de la jornada, el Burgos CF vuelve a auparse a los puestos de play off.

El conjunto de Ramis presentó desde el inicio un bloque medio-bajo, con las líneas juntas y atención especial a la protección del carril central. El Huesca dirigido por Jon Pérez Bolo asumió el control territorial con mayor posesión y protagonismo en campo rival, pero sus intentos se diluían al llegar a tres cuartos de campo. La presión local funcionaba, con rápidas basculaciones y ayudas constantes, lo que impedía que los oscenses pudieran filtrar pases entre líneas o generar peligro claro.

En ataque, el Burgos dosificó sus salidas. David González y Curro Sánchez ofrecieron opciones entre líneas, y Fer Niño, siempre dispuesto al desmarque, actuó como referencia ofensiva. Las llegadas más claras del primer tiempo llegaron desde los costados, con centros laterales que no encontraron rematador, pero que incomodaron a la zaga visitante. Dani Jiménez tuvo que intervenir en dos ocasiones para evitar el 1-0.

El Huesca, aunque más asentado en campo rival, no logró traducir su dominio del balón en ocasiones reales. Más allá de algunas acciones a balón parado y un remate desviado tras centro lateral, no inquietó a Ander Cantero en el primer acto. El partido llegó al descanso sin goles, pero con la sensación de que el Burgos tenía el partido bajo control en el terreno que más le interesa: el defensivo.

Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante dio un paso adelante y empezó a encontrar con más facilidad el área burgalesa. El Burgos respondió retrasando algunos metros su línea defensiva y ajustando su presión en zona media. A pesar del empuje visitante, las llegadas del Huesca seguían siendo previsibles y sin profundidad.

El partido se desbloqueó en el minuto 72. Una recuperación en campo propio permitió al Burgos lanzar una salida rápida. Iván Morante condujo con determinación y encontró a Fer Niño en el área. El delantero controló y definió con un disparo raso y ajustado al palo izquierdo, imposible para Dani Jiménez. El tanto premiaba el esfuerzo colectivo y adelantaba a un Burgos que, hasta ese momento, había priorizado el orden sobre la iniciativa.

La ventaja, sin embargo, quedó comprometida pocos minutos después. Fer Niño vio la segunda amarilla tras una acción en campo contrario y dejó a su equipo con uno menos a falta de un cuarto de hora. A partir de ahí, el planteamiento del Burgos cambió por completo. Ramis reorganizó el bloque con cambios defensivos, reforzó el eje y se centró en resistir las acometidas del Huesca.

El conjunto visitante lo intentó con todo en los minutos finales. Buscó el empate con centros laterales, jugadas a balón parado y acumulación de efectivos en el área, pero se encontró con una defensa burgalesa muy bien posicionada. Grego Sierra lideró las acciones en el juego aéreo, mientras que Ander Cantero se mostró firme bajo palos. En el tiempo añadido, el Huesca colgó varios balones con peligro, pero no logró convertir ninguno en ocasión clara.

Con el pitido final, El Plantío celebró una victoria sufrida pero merecida, basada en la concentración táctica, el compromiso colectivo y la eficacia en el momento decisivo. Tres puntos más para un Burgos que se hace fuerte en casa y vuelve a mostrar su capacidad para competir en circunstancias complicadas.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 22

BURGOS CF - SD HUESCA, 1-0 Burgos CF: Ander Cantero; Lizancos, Sergio González, Sierra (Del Cerro, 80'), Miguel; David González (Expósito, 87´), Atienza, Morante (Cantero, 88´), Iñigo Córdoba (Appin, 80´); Fer Niño y Curro Sánchez (Mollejo, 74´).



SD Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad (Enrich, 77´), Álvaro Carrillo, Iñigo Piña, Sergio (Jordi Martín, 83´), Daniel Luna (Sielva, 57´); Kortajarena, Jesús Álvarez (Ojeda, 57´), Portillo (Alonso, 83´), A. Pérez, Enol.



GOL: 1-0 (73´): Fer Niño.



ÁRBITRO: Moreno Aragón (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Grego Sierra, Fer Niño (2A, 84´); Óscar Sielva.



CAMPO: El Plantío.