El Burgos CF se refuerza con Pablo Galdames
El centrocampista chileno llega procedente del Independiente argentino
El Burgos CF se ha reforzado en el centro del campo con el fichaje del centrocampista chileno Pablo Galdames, el primero del mercado de invierno. El club, a través de una nota de prensa, señala que Galdames llega a Burgos tras rescindir su contrato con el Club Atlético Independiente de la Primera División argentina tras disputar 33 encuentros con el equipo de Avellaneda, con el que ha marcado 4 goles, 3 de ellos en la Conmebol Sudamericana.
Previamente, Galdames jugó una temporada en el Vasco da Gama brasileño, y acumuló experiencia en Europa con el Genoa y la Cremonese, disputando un total de 32 partidos en la Serie A italiana.
Por otro lado, Pablo Galdames también tiene trayectoria internacional con la selección chilena, con la que debutó con tan solo 20 años en un partido ante Croacia, y posteriormente disputó diferentes encuentros con La Roja, llegando a jugar 2 partidos en la Copa América 2021 de Brasil.