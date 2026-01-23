El Burgos CF se refuerza con Pablo Galdames

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF se ha reforzado en el centro del campo con el fichaje del centrocampista chileno Pablo Galdames, el primero del mercado de invierno. El club, a través de una nota de prensa, señala que Galdames llega a Burgos tras rescindir su contrato con el Club Atlético Independiente de la Primera División argentina tras disputar 33 encuentros con el equipo de Avellaneda, con el que ha marcado 4 goles, 3 de ellos en la Conmebol Sudamericana.

Previamente, Galdames jugó una temporada en el Vasco da Gama brasileño, y acumuló experiencia en Europa con el Genoa y la Cremonese, disputando un total de 32 partidos en la Serie A italiana.

Por otro lado, Pablo Galdames también tiene trayectoria internacional con la selección chilena, con la que debutó con tan solo 20 años en un partido ante Croacia, y posteriormente disputó diferentes encuentros con La Roja, llegando a jugar 2 partidos en la Copa América 2021 de Brasil.