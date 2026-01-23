La efectivad del Málaga condena al Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos dominó, tuvo más balón y generó mucho peligro pero una vez más no supo aprovechar sus ocasiones, clarísimas, sobre todo en la segunda mitad. Mientras, el Málaga sí supo castigar dos errores de los visitantes y marcar dos golazos en apenas cinco minutos. No es que tuvieron muchas más ocasiones claras los locales, que solo tivieron que esperar a los últimos minutos para aprovechar una contra y hacer el tercero. Les bastó para llevarse los tres untos y mantener su excelente racha de resultados desde que Juan Funes llegó al banquillo.

Comenzó el encuentro sin sorpresas en la alineación del Burgos. Tampoco en la de un Málaga que, fiel a su estilo, quería el balón desde el inicio en un choque que comenzó con mucho ritmo, con el Burgos muy activo, presionando bien al rival y evitando que el Málaga llegase con peligro a la portería de Ander. No era fácil, bajo un a incesante lluvia que dificultaba el trabajo de los futbolistas. Aún así, se mostraba muy seguro el Burgos, que estaba protagonizando su mejor inicio de la temporada, haciéndose dueño del balón, serio en defensa, moviendo bien la pelota e intentando salir mientras impedía que el Málaga crease peligro.

Estaba incómodo el equipo local, que sin embargo aprovechaba una pérdida de balón de los de Ramis para poner a prueba a Ander Cantero en el minuto 13. Se crecían poco a poco los locales, aprovechando la calidad individual de algunos de sus hombres para empezar a generar dudas en la zaga burgalesa.

Aguantaba el Burgos, muy preciso en los pases y con un buen juego de equipo, aunque Cantero tuvo que intervenir en el 23 para sacar un remate de Dani Lorenzo. La replica del Burgos llegaba en el 26, en una buena internada de Íñigo Córdoba con pase a la espalda de la defensa que despeja Alfonso Herrero con la mano, pero el balón se le queda a Curro que remata pero se encuentra con Murillo, que evita el gol.

Sin embargo, llegaba ahora con más peligro el Málaga, que finalmente se adelantaba en el marcador en el minuto 34 con un golazo de Larrubia que conseguía irse de todos y, con muy poco ángulo, rematar y colocar el balón entre Cantero y el palo. Y Casi sin tiempo para reaccionar, un error defensivo le cuesta el segundo al Burgos, esta vez en una jugada de Puga que remataba de manera impecable Chupe de cabeza.

Curro agarra a Larrubia durante el partido.LALIGA

Acusó el golpe el Burgos, que consiguió aguantar hasta el descanso sin males mayores. Ramis apostaba en el intermedio por dar entrada a Appin en lugar de Mateo. Intentaba el Burgos recortar diferencias ante un Málaga que trataba de dormir el partido. Aún así, la tenía el Burgos en el 53, clarísima, en un remate de David González que conseguía rechazar Alfonso en el mano a mano, pero el balón le caía al propio David, que esta vez remataba mal a puerta vacía. Tampoco conseguía marcar Appin en el 55, con un remate lejano.

Seguía el Burgos intentándolo con todo, y volvía a tener una buena oportunidad Íñigo Córdoba en el 60, pero seguía faltándole acierto a los de Ramis ante un Málaga que presionaba bien y no cometía errores. Conseguían los locales dormir el partido para evitar las llegadas de un Burgos que se iba diluyendo con el paso de los minutos y, aunque tocaba y tocaba, cada vez llegaba con menos peligro al área andaluza.

No se rendía el Burgos y en el minuto 80 Mario González desaprovechaba otra gran ocasión de los suyos con un pésimo remate. Tampoco Morante conseguía finalizar con éxito una nueva llegada apenas un minuto más tarde. Se desesperaba el Burgos, que se lanzaba con todo en busca dle gol, pero lo que hacían los de Ramis era perder muchos balones en la transición y en uno de ellos el Málaga, a la contra, conseguía sentenciar la contienda con un disparo desde la frontal del área de Adrián Niño.

Quedaban cuatro minutos más el añadido, con el partido completamente roto ya y poco que hacer para los de Ramis.

MÁLAGA CF - BURGOS CF, 3-0

Málaga CF: A. Herrero, C. Puga, Murillo, Rafita, Einar Galilea, Dani Lorenzo (Adrián Niño, 77´), Izan Merino (Jaunpe, 88´), Dotor (Rafa Rodríguez, 63´), D. Larrubia, Chupe (Dorrio O., 77´), Joaquín (Aaron Ochoa, 63´).

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos (Aitor, 72´), Sergio González, Grego Sierra, Florián (Brais, 89´), Atienza, Morante, David González, Iñigo Córdoba (Mollejo, 72´), Curro (Mario González, 64´), Mateo (Appin, 46´).

GOLES: 1-0 (34´) Larrubia. 2-0 (38´) Chupe. 3-0 (86´) Adrián Niño.

ÁRBITRO: Luis Bestard Servera (Colegio balear). Tarjetas amarillas a Dotor, Murillo, Ochoa; Curro, Mateo, Mollejo, Sergio González.

CAMPO: La Rosaleda. 24.000 espectadores.